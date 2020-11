DOOM Eternal et The Elder Scrolls Online : Bethesda fait le point sur l'upgrade next-gen pour les PS5 et Xbox Series X et S

La « mise à niveau pour la nouvelle génération » est un sujet auquel tous les éditeurs doivent faire face pour leurs dernières sorties. Ils veulent tous nous permettre de continuer à jouer à leurs dernières productions sur PS5 et Xbox Series X et S, mais parfois avec des modalités un peu différentes. Bethesda a donc décidé de faire le point sur l'upgrade next-gen de DOOM Eternal et The Elder Scrolls Online dans le cadre d'une courte FAQ.

Pour faire court, c'est du classique : vous pouvez facilement poursuivre votre partie de la PS4 vers la PS5 avec un exemplaire physique (si vous avez un lecteur de disque) ou numérique, idem sur Xbox Series X et S, et le transfert de sauvegardes sera possible entre consoles d'une même famille.

QUEL EST LE PLAN DE BETHESDA POUR LES MISES À NIVEAU POUR LA NOUVELLE GÉNÉRATION ?

Nous sommes bluffés par les nouvelles consoles et nous avons le plaisir de vous informer que The Elder Scrolls Online et DOOM Eternal seront les premiers de nos titres à bénéficier de mises à niveau gratuites pour la nouvelle génération de consoles. Nous n'avons pas encore annoncé la date de disponibilité de ces mises à niveau. La mise à niveau s'appliquera aussi bien à la version physique que numérique de chaque titre, mais veuillez noter que les versions physiques ne pourront pas être mises à niveau vers les versions 100 % numériques des consoles nouvelle génération.

COMMENT METTRE À NIVEAU DEPUIS XBOX ONE VERS XBOX SERIES X OU SERIES S ?

Mettre votre titre éligible à niveau est très simple ! Dès qu'une mise à niveau sera disponible, les Xbox Series X et Series S utiliseront le système Smart Delivery de Microsoft pour automatiquement mettre à niveau les jeux éligibles. Cela s'applique aussi bien aux versions physiques que numériques d'un titre éligible. Si vous possédez une version physique sur Xbox One, il faudra insérer le disque Xbox One dans la Xbox Series X afin de recevoir la mise à niveau, et le disque sera toujours requis pour jouer.

Remarque importante : Une connexion internet sera nécessaire.

COMMENT METTRE À NIVEAU DEPUIS PLAYSTATION 4 VERS PLAYSTATION 5 ?

Mettre votre titre éligible à niveau est très simple ! Une fois que la console sera disponible et que le jeu éligible pourra être mis à niveau, vous pourrez télécharger la mise à niveau gratuite depuis le PlayStation Store. Cela s'applique aussi bien aux versions physiques que numériques des titres éligibles. Si vous possédez une version physique sur PlayStation 4, il faudra insérer le disque PlayStation 4 dans la PlayStation 5 afin de recevoir la mise à niveau, et le disque sera toujours requis pour jouer.

Remarque importante : Une connexion internet sera nécessaire.

LA MISE À NIVEAU S'APPLIQUERA-T-ELLE AUX VERSIONS PHYSIQUES ET NUMÉRIQUES DU JEU ?

Oui ! Les détenteurs des versions physiques ou numériques de The Elder Scrolls Online ou de DOOM Eternal pourront bénéficier de la mise à niveau. Cependant, il est important de signaler que si vous possédez une version physique du jeu, vous devrez utiliser le disque pour pouvoir mettre à niveau et jouer sur PlayStation 5 et Xbox Series X. Les versions physiques ne pourront pas être mises à niveau sur les versions 100 % numériques des consoles nouvelle génération.

LA MISE À NIVEAU SERA-T-ELLE DISPONIBLE DÈS LA SORTIE DES CONSOLES ?

Non, les versions mises à niveau pour la nouvelle génération de DOOM Eternal et de The Elder Scrolls Online ne seront pas disponibles dès le premier jour. Cependant, les deux titres seront jouables sur Xbox Series X/Series S et PlayStation 5 grâce à la rétrocompatibilité, dès le premier jour.

Lorsque nous connaîtrons la date de disponibilité de la mise à niveau, nous vous informerons.

Y A-T-IL UN COÛT POUR METTRE MON JEU À NIVEAU VERS LA NOUVELLE GÉNÉRATION ?

Non ! Il n'y a aucun coût supplémentaire pour mettre à niveau DOOM Eternal ou The Elder Scrolls Online depuis la version PlayStation 4 vers la version PlayStation 5/PlayStation 5 Digital Edition ou depuis la version Xbox One vers la version Xbox Series X/Series S.

COMMENT RECEVRAI-JE LA MISE À NIVEAU SI J'AI UNE VERSION PHYSIQUE D'UN JEU ET QUE J'ACHÈTE UNE CONSOLE NOUVELLE GÉNÉRATION 100 % NUMÉRIQUE ?

Les détenteurs des versions physiques de The Elder Scrolls Online ou de DOOM Eternal ne pourront pas bénéficier de la mise à niveau s'ils achètent une console nouvelle génération 100 % numérique.

Y A-T-IL UNE LIMITE DE TEMPS POUR BÉNÉFICIER DE CETTE OPPORTUNITÉ ?

À l'heure actuelle, il n'y a aucune limite de temps. Une fois que la mise à niveau sera disponible pour un jeu éligible, vous pourrez le mettre à niveau vers les versions Xbox Series X/Series S ou PlayStation 5 à tout moment.

J'AI ACHETÉ DU CONTENU ADDITIONNEL/DES DLCS. CE CONTENU SERA-T-IL INCLUS DANS LA MISE À NIVEAU GRATUITE ?

Oui. Tout le contenu additionnel et les DLCs achetés pour des jeux éligibles sera transféré lors de la mise à niveau vers les consoles nouvelle génération, mais uniquement si l'utilisateur est connecté au compte de plateforme utilisé pour faire ces achats (par exemple ID PSN ou gamertag Xbox).

Cela comprend :

Contenu additionnel



Offres numériques et incitations, comme les offres de précommande



Contenu acheté en jeu



Contenu acheté sur le Marché Xbox ou PlayStation Store

POURRAIS-JE BÉNÉFICIER DE LA MISE À NIVEAU GRATUITE SI JE JOUE SUR PLAYSTATION 4 ET QUE J'ACHÈTE UNE XBOX SERIES X/SERIES S ?

Non. Les versions PlayStation 4 des titres éligibles ne pourront être mises à niveau que vers les versions PlayStation 5. Les versions Xbox One des titres éligibles ne seront pas disponibles sur PlayStation 5.

POURRAIS-JE BÉNÉFICIER DE LA MISE À NIVEAU GRATUITE SI JE JOUR SUR XBOX ONE ET QUE J'ACHÈTE UNE PLAYSTATION 5 ?

Non. Les versions Xbox One des titres éligibles ne pourront être mises à niveau que vers les versions Xbox Series X ou Series S. Les versions PlayStation 4 des titres éligibles ne seront pas disponibles sur Xbox.

PUIS-JE UTILISER MA SAUVEGARDE XBOX ONE OU PLAYSTATION 4 SUR MA XBOX SERIES X/SERIES S OU PLAYSTATION 5 ?

Toute sauvegarde de DOOM Eternal ou de The Elder Scrolls Online créée sur Xbox One sera disponible sur Xbox Series X/Series S. Toute sauvegarde de DOOM Eternal ou de The Elder Scrolls Online créée sur PlayStation 4 sera disponible sur PlayStation 5. Remarque : Vous devrez être connecté au compte Xbox Live ou PlayStation Network utilisé lors de la création de la sauvegarde pour pouvoir utiliser cette dernière.

SI JE DONNE MA COPIE PHYSIQUE D'UN TITRE ÉLIGIBLE XBOX ONE OU PLAYSTATION 4 APRÈS AVOIR MIS À NIVEAU, POURRAI-JE JOUER SUR XBOX SERIES X OU SERIES S OU SUR PLAYSTATION 5 ?

Non. Si vous n'êtes plus en possession du disque de votre version physique du jeu, vous ne pourrez pas jouer sur les consoles nouvelle génération. Les versions physiques de jeu requièrent le disque afin d'être jouables sur la nouvelle génération.

PUIS-JE METTRE À NIVEAU UNE VERSION NINTENDO SWITCH D'UN TITRE ÉLIGIBLE ?

Non. La mise à niveau nouvelle génération ne s'applique qu'aux titres éligibles sur Xbox One et PlayStation 4.

LES JOUEURS PC BÉNÉFICIERONT-ILS AUSSI D'UNE OPTIMISATION GRATUITE ?

Non. La mise à niveau nouvelle génération ne s'applique qu'aux titres éligibles sur les consoles nouvelle génération.

PUIS-JE JOUER AVEC LA MÊME SAUVEGARDE SUR XBOX SERIES X/SERIES S ET XBOX ONE OU SUR PLAYSTATION 5 ET PLAYSTATION 4 ?

Oui. Les sauvegardes effectuées sur PlayStation 5 sont aussi accessibles sur PlayStation 4 (pour les titres supportés). Ceci s'applique aussi aux Xbox Series X/S et Xbox One. Peu importe la plateforme, vous devez être connecté avec le même compte et avoir une connexion internet active.