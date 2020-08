DOOM Eternal et The Elder Scrolls Online annoncés sur PS5 et Xbox Series X, les upgrades next-gen de Bethesda seront gratuites !

La génération PS4 et Xbox One aura été celle des portages d'anciens jeux à gogo, et cela ne risque pas de s'arranger avec la suivante. Les PS5 et Xbox Series X ont pour atout de faire tourner facilement les jeux des consoles précédentes, alors les développeurs vont en profiter pour y amener des versions optimisées de leurs productions les plus populaires.

Au tour de Bethesda Softworks de dégainer en annonçant que DOOM Eternal et The Elder Scrolls Online, deux titres qui ont encore de l'avenir devant eux, vont bénéficier de portages PS5 et Xbox Series X. Il sera possible d'upgrader gratuitement son édition PS4 vers une édition PS5, et de même pour la Xbox One vers la Series X. Comme pour la concurrence, cela impliquera probablement de dire au revoir à votre version actuelle, mais pour les modalités précises, il faudra repasser. Davantage d'informations sur « les fenêtres potentielles de sortie et une liste des améliorations » de ces portages next-gen seront données dans les semaines et mois à venir, mais pas forcément dès ce week-end à la QuakeCon. Sans passer par l'upgrade, les deux jeux seront également rétrocompatibles (sans amélioration) sur les deux plateformes.

Enfin, bonne nouvelle : l'éditeur n'a pas d'autre portage à officialiser pour le moment, mais il s'engage à proposer « des mises à niveau gratuites pour les possesseurs de tout titre Bethesda existant qui sera porté sur la prochaine génération de consoles ». Comme ça, vous pourrez passer facilement à la next-gen sans mettre la main à la poche. Vous pouvez donc sereinement investir dans un DOOM Eternal, vendu 44,99 € à la Fnac, sans vous soucier de ce souci de génération.

