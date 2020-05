DOOM Eternal : orage et désespoir dans les images du premier DLC scénarisé

Nous le savons depuis longtemps maintenant, DOOM Eternal propose un Year One Pass prolonger l'aventure. Ce sont ainsi deux extensions scénarisées qui sont prévues pour les acheteurs de ce pack à 29,99 €.

Nous ne savons rien, absolument rien du contenu de ces deux DLC. La seule information officielle est qu'ils sortiront dans l'année suivant le lancement du jeu, soit d'ici mars 2021, si aucun pépin n'est rencontré lors du développement. C'est donc avec grand intérêt que nous accueillons les deux premières images de la première extension.

La première montre ce qui semble être une version détruite d'Urdak, l'une des villes de la campagne qui aurait bien changé depuis notre passage. La seconde montre une immense plateforme en haute-mer, que nous explorerons visiblement par temps orageux. C'est tout ce que nous avons à nous mettre sous la dent, mais au moins, cela nous rappelle que DOOM Eternal n'en a pas fini avec nous. Le jeu est déjà disponible sur PC, PS4, Xbox One et Stadia, et sortira bientôt sur Nintendo Switch.

