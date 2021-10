DOOM Eternal : la mise à jour 6.66 avec le mode Horde et le Battlemode 2.0 lancée en vidéo

C'est lors de la QuakeCon 2021 que Bethesda et id Software ont commencé à donner des détails concernant la mise à jour 6.66 de DOOM Eternal, un chiffre diabolique qui marque l'arrivée du très attendu mode Horde et d'une refonte du Battlemode, affublé d'un 2.0 pour bien marquer le renouveau.

Eh bien, cette mise à jour 6.66 est désormais disponible dans DOOM Eternal, les développeurs nous rappellent ce qu'elle contient :

Horde Mode

Prouvez votre valeur et mesurez-vous à d’autres joueurs pour grimper dans le classement saisonnier dans le nouveau mode de jeu arcade Horde Mode.

Commencez avec toutes les aptitudes, runes et améliorations et partez au combat avec pour toute arme un shotgun avec toutes les maîtrises débloquées.

Éliminez des vagues de démons pour obtenir des armes supplémentaires et venir à bout de trois niveaux proposant des défis toujours plus ardus.

Terminez toutes les rencontres et toutes les énigmes pour obtenir plus de 7 nouvelles apparences, dont l’apparence Slayer de DOOM II et le Slayer Biker.

Essayez de battre votre propre record et celui des autres Slayers au classement saisonnier en jouant dans des niveaux de difficulté plus élevés, en terminant des manches bonus, tuant des démons primés, évitant les armes les plus puissantes et plus encore.

Battlemode 2.0

Découvrez la nouvelle mouture du Battlemode, le mode de jeu multijoueur à 2 contre 1 dans lequel deux démons contrôlés par des joueurs défient un DOOM Slayer armé jusqu’aux dents. Cette version dispose d’un système de classement flambant neuf récompensant les séries de victoires, de nouvelles récompenses et un matchmaking inédit, des classements, une nouvelle carte d’arène Forteresse et le démon jouable Chevalier de l’Effroi.

Deux nouveaux niveaux Maître

Découvrez les niveaux Maître Noyau de Mars et Pointe du Monde et affrontez de nouveaux défis démoniaques qui vous proposeront une toute nouvelle expérience de combat. Montrez au monde entier que vous maîtrisez ces défis dignes des plus grands Slayers.