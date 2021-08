DOOM Eternal : skin gratuite, détails sur la mise à jour 6.66 et son mode Horde, et sortie de The Ancient Gods, Épisode 2 sur Switch

Bien qu'il n'aura finalement pas le droit au mode Invasion initialement prévu par les développeurs, DOOM Eternal n'est pas encore définitivement enterré. L'équipe a fait le point sur son avenir lors d'une conférence à la QuakeCon 2021. Déjà, comme prévu, si vous vous connectez au jeu avant le 2 septembre, vous pouvez débloquer gratuitement l'apparence de Slayer QuakeCon 2021, un badge de joueur et une icône.

Sinon, le Mode Horde, qui compensera l'absence d'Invasion, arrivera prochainement pour nous plonger dans des niveaux rejouables à l'infini avec classement, où nous devons résister à des vagues de démons en tout genre. Il fera partie d'une mise à jour 6.66 prévue pour cet automne, apportant un matchmaking amélioré et l'arène Forteresse pour le Battlemode, des niveaux Maître pour Pointe du Monde et Noyau de Mars, et d'autres nouveautés qui seront partagées à l'approche du lancement du patch.

Les Slayers pourront tester leur talent dans le Mode Horde, une épreuve rapide qui fait s'affronter les joueurs contre des vagues de démons dans une compétition pour le meilleur score. Alors que vous luttez contre les forces démoniaques, les cibles à haute priorité seront marquées, mettant les joueurs au défi de les éliminer rapidement pour un gros bonus de score ! En jouant et en améliorant votre classement, plus de contenu (et de défis) sera débloqué, vous offrant une expérience rejouable et plus de démons morts que votre Crochet de boucher ne peut en porter.

BATTLEMODE reçoit aussi une mise à jour importante, avec un système de matchmaking amélioré qui prend en compte vos séries de victoires, ce qui signifie plus de matchs avec des joueurs de niveau similaires, ainsi que d'autres améliorations de votre expérience dans l'arène. En parlant d'arènes, la mise à jour 6.66 apporte aussi la Forteresse, une nouvelle arène de BATTLEMODE pour jouer en ligne avec vos amis !

Bien sûr, nous n'avons pas oublié les Niveaux Maître. La mise à jour 6.66 inclut non pas un, mais deux nouveaux niveaux Maître pour que les joueurs puissent mesurer leur talent : Pointe du Monde et Noyau de Mars. Nous aurons plus d'informations à partager au sujet de la mise à jour 6.66 prochainement, alors n'oubliez pas de suivre le Slayers Club pour rester au courant des nouveautés DOOM.