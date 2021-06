E3 2021 : DOOM Eternal, le DLC The Ancient Gods, Épisode 1 enfin disponible sur Switch

Alors que la nouvelle génération de consoles va pouvoir bénéficier de nouveaux modes d'affichage dans DOOM Eternal, avec notamment du ray tracing, d'ici la fin du mois, le Nintendo Direct de l'E3 2021 a enfin donné des nouvelles des DLC de la version Switch. Eh oui, si c'est déjà de l'histoire ancienne sur les autres plateformes, ils se faisaient attendre du côté de la machine hybride.

Comme vous pouvez le constater, The Ancient Gods, Épisode 1 est donc disponible dès maintenant sur l'eShop de la Switch à 19,99 € et Bethesda ne s'est pas foulé en diffusant la même bande-annonce que celle de l'époque, à la différence près que les graphismes sont ceux de la console de Nintendo, et ça se voit. Reste désormais à savoir quand The Ancient Gods, Épisode 2 verra le jour. Un pack vendu 29,99 € permet d'ores et déjà de s'offrir les deux parties à moindre coût.

Vous pouvez vous procurer un code pour télécharger DOOM Eternal sur Amazon à 59,99 € si vous ne souhaitez pas passer directement par l'eShop.

