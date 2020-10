DOOM Eternal : anges démoniaques et metal hurlant dans l'excitant trailer de lancement du DLC The Ancient Gods, Épisode 1

It's Doom's day! Alors non, pas de fin du monde en vue ni d'horrible vilain en CGI comme dans Batman v Superman, mais bien le retour de DOOM Eternal avec le lancement de son premier DLC payant, The Ancient Gods, Épisode 1, disponible dès maintenant au téléchargement sur PS4, Xbox One et PC via la mise à jour de 12,241 Go numérotée 1.08, les joueurs Stadia pouvant eux en profiter sans plus attendre. Bethesda et id Software ont donc diffusé une bande-annonce qui avait fuité en amont, et qui nous en montre énormément sur ce contenu.

Sur fond de la bande-son bien metal composée par Andrew Hulshult et David Levy, nous découvrons les nouveaux environnements que va devoir braver le Slayer, dont Urdak où les démons ont élu domicile, et sur Terre dans une station maritime de l'UAC (avec un requin pas franchement amical). Comme vous pouvez le constater, les phases de plateforme semblent assez nombreuses et le loup des Sentinelles fait son retour pour nous guider. Et outre la Maykr écarlate figurant sur l'artwork du DLC, c'est une autre abomination ailée que nous devrons affronter ! La fin suggère quant à elle que nous serons sans doute confrontés à une version de remplacement du Slayer créée par Samur Maykr et ses semblables, ce dernier n'étant apparemment plus seul désormais...

Si jamais vous n'avez pas encore craqué pour DOOM Eternal, vous pouvez acheter la Deluxe Edition 49,99 € sur Gamesplanet, contenant le Pass Year One donnant accès aux deux extensions The Ancient Gods. Une version stand-alone est elle aussi en vente sur les boutiques en ligne au prix de 19,99 €. Quant à la version Switch, nous attendons toujours de ses nouvelles...

Lire aussi : TEST de DOOM Eternal : l'Essence de DOOM raffinée à l’extrême