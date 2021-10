DOOM Eternal : une date de sortie pour la mise à jour 6.66 et un teaser de gameplay pour le Horde Mode

Maintenant que les deux épisodes de The Ancient Gods sont disponibles sur toutes les plateformes, Bethesda et id Software ont un possiblement dernier objectif en tête pour DOOM Eternal. Il s'agit de la mise à jour 6.66, qui apportera un matchmaking amélioré et l'arène Forteresse pour le Battlemode (qui deviendra d'ailleurs Battlemode 2.0), des niveaux Maître pour Pointe du Monde et Noyau de Mars, et un nouveau mode.

Pour mémoire, Invasion a été annulé, avec à la place un Horde Mode avec des vagues d'ennemis à affronter. Nous avons d'ailleurs rendez-vous cette nuit à 1h30 pour le découvrir en live sur Twitch en compagnie de Hugo Martin et Joshua Boyle. Avant cela, un court teaser vient nous montrer un peu de gameplay de cette expérience explosive, qui utilisera un système de points et des multiplicateurs pour classer nos performances.



La date de sortie de la mise à jour 6.66 est au passage confirmée pour le 26 octobre sur PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et Stadia. La Switch ne semble malheureusement pas concernée par le patch pour le moment... Pour les retardataires, DOOM Eternal est achetable à partir de 14,09 € sur Amazon.fr.