DOOM Eternal : bande-annonce démoniaque et date de sortie pour l'extension The Ancient Gods, Épisode 1

C'est au début du mois lors de la QuakeCon at Home qu'id Software et Bethesda ont excité les joueurs de DOOM Eternal en dévoilant un teaser vidéo de la première extension du FPS, nommée The Ancient Gods, Épisode 1 et qui poursuivra le scénario après la victoire du Slayer face à la Khan Maykr et l'Icône du Pêché. Nous avions donc rendez-vous à la gamescom Opening Night Live pour apprécier une longue bande-annonce de ce contenu et n'avons clairement pas été déçus.

Ce contenu promet d'être encore plus violent que le jeu de base (deux Maraudeurs à la fois, sérieusement ?), avec de nouveaux ennemis et surtout des réponses en vue à plusieurs questions que nous nous posions. Oui, Samur Maykr sera présent ! Nous y apprenons également que The Ancient Gods, Épisode 1 paraîtra le 20 octobre sur PS4, Xbox One, PC et Stadia. En revanche, toujours aucune trace de la version Switch.

DOOM Eternal permet actuellement aux joueurs, et ce jusqu'au 24 septembre, d'obtenir des skins assez exotiques avec l'évènement in-game Viva Las Vega. Si vous ne possédez pas le jeu, il est vendu 44,99 € sur Amazon sur PS4. Vous pouvez également patienter jusqu'à son arrivée sur next-gen, des versions PS5 et Xbox Series X ayant été annoncées avec des upgrades gratuites.

