DOOM: The Dark Ages déchaîne les Enfers et Cthulhu dans une deuxième bande-annonce diablement efficace

C'est en juin dernier que Bethesda et id Software révélaient enfin au public la prochaine aventure du Slayer, un DOOM: The Dark Ages qui fera office de préquelle à DOOM (2016) et DOOM Eternal. Suite à sa première bande-annonce, il aura fallu patienter jusqu'en janvier pour une grosse présentation de son gameplay qui proposera notamment une liberté accrue dans l'exploration des zones de jeu. Il y avait donc de quoi être bien séduit, même si tout ne sera pas au goût de certains puristes. À désormais moins d'un mois du lancement, la promotion bat son plein et outre de superbes manettes en éditions limitées ainsi qu'un habillage pour Xbox Series X, c'est avec un deuxième trailer que le studio vient frapper très fort. Si l'apparition de la licence dans le futur Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 semblait déjà bien étonnante, sachez que la diffusion de cette vidéo du jour a été effectuée à l'occasion de la 41e édition de WrestleMania à Las Vegas, où le catcheur Drew McIntyre s'est même habillé d'une tenue inspirée par le Slayer, dont le casque et la Scie-bouclier étaient d'ailleurs présents sur place.

It's a Sin City Street Fight at #WrestleMania as @DMcIntyreWWE brings the @DOOM and is dressed for battle! pic.twitter.com/7BuOCD0A1M — WWE (@WWE) April 20, 2025

S'il y avait encore besoin de vous convaincre, cette bande-annonce réunit tout ce qui devrait faire le sel de ce nouvel épisode, à savoir des séquences narratives et cinématiques, du gameplay bien violent, mais moins orienté sur la vitesse que son prédécesseur, qui vient appuyer le côté « machine de guerre implacable » de notre personnage, ainsi que des visuels et une direction artistique qui régalent sans mal.

Bande-annonce en anglais

Le scénario fera à nouveau intervenir les Maykrs, qui vont donc guider contrôler le Slayer, ce qui sera symbolisé par l'appareil sur sa poitrine et ses yeux jaunes sous emprise. Compte tenu du fait que nous le voyons par la suite sans, il va sans dire que ce ne sera que temporaire. En parallèle l'accent est mis sur les forces démoniaques, qui le craignent. Ce n'est toutefois pas le cas du Prince Ahzrak, qui semble bien réfléchi et préfèrera juste l'éviter et se concentrer sur les humains dans un premier temps. Après la fameuse réplique culte « The Slayer has entered the facility » depuis la QuakeCon 2018, nous pouvons déjà dire que « The Slayer has been activated » fait son petit effet et devrait le devenir tout autant. Le côté ultra badass du personnage va même être appuyé par ce nouvel antagoniste qui déclare ne pas pouvoir devenir roi des Enfers tant que les démons le craindront uniquement.

Et évidemment, les affrontements à bord du mecha Atlan et le dragon cybernétique ne sont pas oubliés. Mieux encore, nous avons un aperçu du pouvoir destruction d'une sorte d'arbalète (BFC ?) qui devrait être l'équivalent du traditionnel BFG 9000 (l'UAC n'étant pas dans les parages) et de l'Unmaykr. Et en guise de cerise sur le gâteau, une créature monstrueuse contrôlée par les Enfers est teasée, un cyberdémon ressemblant comme deux gouttes d'eau à Cthulhu ! Même s'il n'y avait pas besoin de plus pour nous hyper, nous avons hâte de voir cette confrontation.

Bande-annonce en français

Pour rappel, DOOM: The Dark Ages est attendu le 15 mai prochain sur PS5, Xbox Series X|S et PC (Steam), en plus d'être inclus day one dans le Game Pass. Vous pouvez vous y abonner à partir de 14,99 € pour un mois sur Amazon, à la Fnac ou chez Cdiscount. L'édition physique (avec toutes les données sur le disque, espérons-le...) est actuellement disponible en précommande au prix de 69,99 € sur Amazon, Cdiscount et la Fnac avec 10 € offerts sur votre compte fidélité.

