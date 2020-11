DOOM Eternal : la version Switch se montre enfin avec une date de sortie pour cette année, la taille donnée dans une FAQ

C'est en début d'année, le même jour qu'Animal Crossing: New Horizons, qu'a débarqué DOOM Eternal sur PS4, Xbox One et PC, avant de s'inviter sur Stadia par la suite. Pourtant, Bethesda nous avait promis de longue date une version Switch, qui est restée sous les radars de longs mois durant. Récemment, devant l'inquiétude des joueurs, la société désormais détenue par Microsoft a rassuré en parlant de sortie imminente, mais uniquement au format numérique. Effectivement, elle l'est, puisqu'il n'est plus question que d'une poignée de jours avant de pouvoir prendre le contrôle du Slayer sur la console de Nintendo.

DOOM Eternal sortira donc sur Switch le mardi 8 décembre à 6h00, faites une croix sur votre calendrier ! Le fast-FPS d'id Software est évidemment moins fringant sur la console hybride, il faudra passer outre. Côté spécificité propre à ce portage développé en partenariat avec Panic Button, il sera possible de viser avec le gyroscope intégré et même de l'associer avec le stick. Du reste, les joueurs qui craqueront retrouveront tout le contenu du jeu de base, mais pas The Ancient Gods, Épisode 1 qui arrivera plus tard, comme l'annonce une FAQ qui a été publiée sur le site officiel, à lire ci-dessous :

Quel est l'espace de stockage utilisé par le jeu ? DOOM Eternal sur Nintendo Switch pèse 18,8 Go (à déterminer). Existe-t-il une édition physique en cartouche de DOOM Eternal pour Nintendo Switch ? Pas pour le moment. DOOM Eternal pour Nintendo Switch n'est disponible qu'en téléchargement numérique. J'ai précommandé DOOM Eternal pour Nintendo Switch auprès d'un revendeur avant le 08/12 et j'ai reçu une notification disant que ma précommande a été annulée. Que faire ? Si vous avez précommandé DOOM Eternal pour Nintendo Switch auprès d'un revendeur avant le 08/12, veuillez contacter le revendeur pour obtenir des instructions. Comment puis-je obtenir le bonus « d'achat anticipé » (pack Rip & Tear + DOOM 64) de DOOM Eternal sur Nintendo Switch ? Pour les clients des USA, du Canada et d'Amérique latine : Le contenu Rip & Tear sera téléchargé automatiquement et ajouté à votre jeu. Cela se déroulera comme si vous aviez acheté un pack de contenu additionnel et sera ajouté à votre jeu de la même manière. Un code de téléchargement numérique Nintendo eShop pour DOOM 64 vous sera automatiquement envoyé par e-mail, à l'adresse associée au compte Nintendo ayant acheté DOOM Eternal ou ayant utilisé un code de téléchargement de DOOM Eternal. AUCUN CODE pour du contenu bonus ne sera fourni à la vente. Vous avez jusqu'au 23 décembre à 17h59 (heure de Paris) pour activer votre code Nintendo pour DOOM Eternal pour obtenir vos objets bonus. Veuillez noter que cette limite de temps ne s'applique QUE aux marchés des USA, du Canada et d'Amérique latine. Les autres régions gèrent cette limite de temps différemment. Pour les clients d'Europe, d'Asie, du Japon et d'Australie-Nouvelle-Zélande : Si vous avez acheté et activé DOOM Eternal sur le Nintendo Switch entre le 08/12 à 06h00 (heure de Paris) et le 22/12 à 05 h 59 (heure de Paris), le bonus d'achat anticipé sera activé automatiquement. Si vous avez précommandé ou préacheté DOOM Eternal auprès d'un revendeur et l'avez activé avant le 22/12 à 05h59 (heure de Paris), le bonus d'achat anticipé sera activé automatiquement. Quelles langues seront supportées ? Anglais, français, italien, allemand, espagnol (Espagne), espagnol (Mexique), portugais brésilien, russe, japonais - Texte et dialogues.

Chinois simplifié, chinois traditionnel, coréen - Texte uniquement. Y a-t-il des commandes uniques pour DOOM Eternal sur Nintendo Switch ? DOOM Eternal dispose de contrôles gyroscopiques optionnels qui peuvent être activés ou désactivés dans le menu principal, et sont compatibles avec la Nintendo Switch et la Nintendo Switch Lite. DOOM Eternal sur Nintendo Switch aura-t-il un mode multijoueur ? Oui, le BATTLEMODE est une expérience multijoueur en 2 contre 1 fait s'affronter un DOOM Slayer armé jusqu'aux dents contre deux démons contrôlés par des joueurs dans un match en cinq manches intenses. Quand est-ce que The Ancient Gods, Épisode 1 sortira pour la version Nintendo Switch de DOOM Eternal ? The Ancient Gods, Épisode 1 sortira à une date ultérieure. Nous communiquerons la date de sortie dès que possible ! Problèmes connus Problème : Les joueurs dans le menu Joueurs récents semblent être retirés de la liste des boosters sans action du joueur.

Résolution : Un problème connu du menu des boosters cause l'apparition de plus de 3 boosters lors du remplacement des boosters. Les boosters remplacés sont retirés lors du prochain accès au menu. Ce problème sera résolu dans un prochain correctif. Problème : Le lanceur apparaît rose lors de l'utilisation du cracheur ardent en prenant une photo en mode photo.

Résolution : Un problème connu lors de l'utilisation du mode photo avec le bonus ou le code de triche Assaut change l'apparence du lanceur de cette façon. Problème : Le Slayer tombe à travers le fond de l'ascenseur ouest en montant vers le sommet du Complexe de l’ARC.

Résolution : Ceci se produit lorsque le Slayer se tient dans une position spécifique au bord de l'ascenseur. Se tenir au centre de l'ascenseur règle le problème.

