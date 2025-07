MAJ Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, une mauvaise nouvelle touche le studio juste avant le lancement

Virtuos, maintenant spécialisé dans les gros remasters et remakes





Le mois prochain sortira Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, un remake de MSG 3 édité par Konami et développé par Virtuos, un studio né à Singapore et qui possède des équipes aux quatre coins du monde, notamment à Paris, Lyon et Montpellier. Le studio est surtout connu pour aider d'autres développeurs, il a également accouché d'un tas de portages, de patchs pour Cyberpunk 2077 également, mais ces derniers temps, il se focalise sur la conception de remasters et remakes ambitieux. Metal Gear Solid Delta: Snake Eater en fait partie, mais aussi The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, principalement conçu à Paris.

Des centaines d'emplois menacés chez Virtuos





Avec de tels projets, il serait logique de penser que tout va bien chez Virtuos... eh bien non. Selon les informations de Gauthier « Gautoz » Andres d'ORIGAMI, « des licenciements de masse sont est cours chez Virtuos ». 300 emplois seraient menacés, soit environ 7 % des effectifs totaux. La Chine serait principalement touchée avec 200 postes supprimés, mais la France ne serait pas épargnée. Selon les sources du journaliste français, ces licenciements seraient motivés par la « compétitivité », comme toujours.

Oblivion Remastered, un jeu vitrine pas rentable ?





Gautoz rappelle le changement stratégique de Virtuos, qui se focalise désormais sur de gros projets. Le studio aurait ainsi « consenti de gros efforts sur Oblivion », proposant un jeu d'une qualité supérieure au budget alloué avec « un contrat sans royalties (sans bonus indexés sur le succès du jeu) ». « Un pur jeu vitrine », pas forcément rentable, mais qui a pour objectif de séduire les autres éditeurs pour décrocher d'autres projets similaires.

Malheureusement, en février dernier, alors que le développement de The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered touchait à sa fin, Virtuos aurait gelé les augmentations et réduit les bonus. « La direction avait alors été interpellée sur les risques de licenciements en aval de ces mesures, mais se voulait rassurante », selon le journaliste. À Lyon, une grève a été lancée afin de protester contre les licenciements et « protéger les capacités d'action future de cette antenne, déjà aux prises avec une centralisation/fusion du commandement des studios français ».

L'IA encore au centre du problème





Autre sujet brûlant, l'intelligence artificielle. Selon les infos de Gautoz, « Virtuos approche aussi, à son rythme et prudemment, la question de l'IA générative », avec désormais « des trainings basiques mais obligatoires pour les salarié·es ». À cause de ces changements stratégiques, « Virtuos serait en train de perdre la confiance d'une partie de ses salarié·es ».

Sorti en avril dernier, The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered a été un énorme succès, avec plus de quatre millions de joueurs en quelques jours. Le RPG était l'un des jeux les plus vendus de l'année aux États-Unis, derrière Monster Hunter Wilds et Assassin's Creed Shadows. Malheureusement, cela n'est visiblement pas suffisant pour assurer une rentabilité et ce sont les employés qui vont en pâtir.

Virtuos n'a pas encore commenté cette rumeur, ni officialiser ces licenciements. La date de sortie de Metal Gear Solid Delta: Snake Eater est fixée au 28 août 2025 sur PC, PS5 et Xbox Series X|S, vous pouvez le précommander à partir de 56,99 € sur Amazon, Cdiscount, Fnac et Leclerc.

Virtuos confirme les licenciements





Mise à jour : dans un communiqué adressé à Eurogamer, Virtuos confirme une « restructuration ». Les licenciements concernent bien 7 % des effectifs du studio, « principalement dans les équipes confrontées à une baisse d'occupation et de demande en raison des changements structurels du secteur ». Concrètement, il s'agit d'environ 200 emplois supprimés en Asie et 70 en Europe, dont moins de 10 en France, « où se trouve l'équipe principale travaillant sur Oblivion Remastered ».

Virtuos rajoute qu'il propose des indemnités de départ, une aide à la transition professionnelle et des possibilités de reclassement au sein des autres studios. Par ailleurs, le développeur se dit « pleinement engagé » dans ses partenariats, notamment avec The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, Cyberpunk 2077 et bien sûr Metal Gear Solid Delta: Snake Eater. Le studio va continuer « d'investir dans les sorties mondiales, l'excellence technique et la collaboration créative, afin de garantir que Virtuos reste le partenaire de choix des plus grands créateurs de jeux vidéo au monde », avant de conclure : « Virtuos s'adapte pour devenir le fer de lance du développement de jeux vidéo de demain ».