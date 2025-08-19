Indiana Jones et le Cercle Ancien : un trailer pour le DLC L'Ordre des Géants et une grosse annonce pour le jeu !

Lors de la gamescom: Opening Night Live 2025, nous avons eu le plaisir de découvrir une nouvelle bande-annonce pour L'Ordre des Géants, l'extension d'Indiana Jones et le Cercle Ancien. Le jeu de Bethesda et MachineGames va avoir droit à du contenu additionnel en fin d'année, place à la vidéo :

Des infos pour Indiana Jones et le Cercle Ancien : L'Ordre des Géants





L'Ordre des Géants nous emmènera à Rome pour enquêter sur un secret bien gardé. Voici ce qu'il faut savoir sur ce DLC :

Les mystères de l'Empire romain attendent Indiana Jones, où des catacombes oubliées se transforment en quelque chose de bien plus sinistre. Un mythe raconte qu'une bête rôde dans les profondeurs cachées de Rome, dont la rumeur dit qu'elle garderait un terrible secret... Lorsqu'Indiana Jones rencontre le Père Ricci, un jeune prêtre désespéré qui cherche de l'aide pour retrouver un artefact romain, une chasse au trésor classique se transforme rapidement en un périlleux voyage. En chemin, Indy doit affronter les sinistres complots de l'empereur Néron et de ses jeux de gladiateurs, l'énigmatique Culte de Mithra, et tout ce qui se cache dans l'ombre. Les connaissances cryptiques du Père Ricci guideront-elles Indy à travers ces passages périlleux ? Seul Indiana Jones peut résoudre ce mystère à couper le souffle.

Quand sortira Indiana Jones et le Cercle Ancien : L'Ordre des Géants ?





La date de sortie d'Indiana Jones et le Grand Cercle : L'Ordre des Géants est fixée au 4 septembre 2025 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S, le DLC est pour rappel inclus dans l'Édition Premium, vendue 109,99 € chez Leclerc. Mais les studios avaient une autre annonce à faire pendant la gamescom ONL.

Indiana Jones et le Cercle Ancien annoncé sur Switch 2





Eh oui, en conclusion de la bande-annonce, Bethesda et MachineGames ont annoncé une version Nintendo Switch 2 d'Indiana Jones et le Cercle Ancien ! Pour le moment, il faut se contenter de ce teasing, mais le jeu d'aventure sortira en 2026 sur la console de salon portable.