Resident Evil Requiem : Capcom rassure les joueurs

En février prochain, Capcom lancera Resident Evil Requiem. Le neuvième opus principal de la franchise de survival horror est attendu par des millions de fans, et le studio japonais s'attend évidemment à un énorme succès commercial. Capcom a déjà lancé un gros jeu en ce début d'année 2024 : Monster Hunter Wilds. Un titre qui a séduit les joueurs au lancement, mais dont les ventes se sont vite écroulées, en raison de gros soucis d'optimisation sur PC. Sur Steam, Monster Hunter Wilds a toujours des évaluations « plutôt négatives ».

Resident Evil Requiem fera mieux que Monster Hunter Wilds





Il va sans dire que les joueurs sur PC surveilleront avec attention les performances techniques de Resident Evil Requiem à sa sortie dans quelques mois. Néanmoins, Capcom est confiant. Lors d'une conférence avec les investisseurs (via VGC), le studio japonais a assuré que Resident Evil Requiem tournera mieux que Monster Hunter Wilds sur PC, et il explique pourquoi :

Resident Evil Requiem se distingue de Monster Hunter Wild par son gameplay, son architecture système et ses fonctionnalités réseau. À l'heure actuelle, nous n'anticipons pas de risques similaires. Nous développons le jeu afin d'offrir une expérience de jeu fluide sur une large gamme de configurations PC.





Tout comme Monster Hunter Wilds, Resident Evil Requiem utilisera le moteur de jeu RE Engine. Un moteur qui sied parfaitement aux survival horror, mais beaucoup moins aux jeux en monde ouvert. Pour l'instant, nous devons faire confiance à Capcom, mais il est vrai que les récents Resident Evil tournent à merveille sur ordinateur.

Quand sortira Resident Evil Requiem ?





La date de sortie de Resident Evil Requiem est fixée au 27 février 2026 sur PC, ainsi que sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et Nintendo Switch 2. Le jeu d'horreur est disponible en précommande à 62,99 € sur Gamesplanet.

