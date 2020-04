Resident Evil : Capcom demande si les joueurs veulent encore des remakes

Surtout code veronica.



Après je veux bien le 1er et le zero avec les moyens actuels.



Je veux bien des remakes de tout les grands jeux d'antan de toute façon.



Quand c'est bien fait, je suis bien content. Je be ferais pas l'aigri de service qui dirait c'était mieux avant ou tu as qu'à rejouer à l'original.



Je prend pas mal de plaisir sur tout les remake que j'ai pu tester à part secret of mana qui lui est bien dégueulasse. Le choix graphique est atroce, comme trials of mana, fort dommage et la en l'occurence je préfère les versions originales.