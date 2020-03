RUMEUR sur Capcom : le Resident Evil de 2021 bientôt révélé, un remake d'une autre franchise en 2022

Les journalistes ont pu approcher Resident Evil 3 en avance, et livrer leur verdict à son sujet dès aujourd'hui. VGC s'est néamoins attardé sur son générique de fin, afin de confirmer une information qu'il avait révélée en exclusivité en décembre dernier.

Y est cité un développeur pas comme les autres, Tatsuya Minami, l'ancien directeur de PlatinumGames. VGC affirme savoir que le créateur est depuis 2017 à la tête de son propre studio à Osaka, M-Two, avec qui il a collaboré au développement de Resident Evil 3, aux côtés d'une équipe notamment composée de Tsutomu Teranishi, qui a travaillé sur la saga Mega Man, et d'autres de ses anciens compères de PlatinumGames.

Le nom du studio serait une référence aux patronymes de Tatsuya Minami et Shinji Mikami. Minami voulait collaborer avec le créateur de Resident Evil, mais ce dernier n'aurait finalement pas rejoint le navire, préférant rester chez Tango Gameworks, l'intitulé ayant été conservé. La suite pour M-Two, ce serait désormais de devenir le « développeur principal d'un plus gros remake pour Capcom », toujours selon VGC. Le site s'arrête là pour ses informations, mais l'informateur AestheticGamer aka Dusk Golem, qui semble avoir des éléments sur la franchise, a lui donné d'autres pistes. Le projet serait d'après lui prévu pour 2022, et ne serait pas la nouvelle version de Resident Evil: Code Veronica. Il avait déjà mentionné l'existence d'autres remakes utilisant du RE Engine chez Capcom, cela veut-il dire que M-Two planche sur une licence différente ?

Il en a aussi profté pour parler d'un autre projet qu'il avait évoqué auparavant, un Resident Evil prévu pour 2021 qui ne sera pas un remake et qui verrait le jour en cross-gen sur PS5, Xbox Series X, PS4, Xbox One et PC.

Ah que diable, je vais teaser un peu plus sur ce jeu RE 2021 et ensuite je n'en parlerai pas plus en profondeur jusqu'à ce que RE3 soit sorti. Le jeu 2021 RE a vu son développement commencé fin 2016, au moment de sa sortie, il sera en développement depuis 4-4,5 ans (il est en développement pour le moment depuis environ 3-3,5 ans). Son développement est très similaire au Resident Evil 3 original, pas au remake, mais je ne développerai ce que j'entends par là que plus tard. L'annonce se fera très bientôt, et c'est de loin l'épisode le plus décalé de la série, au point que je m'attends à ce que beaucoup de gens soient énervés quand il sera révélé, mais ils devraient être ouverts d'esprit. Les tests internes et autres montrent que c'est un jeu de haute qualité, et j'en suis très excité.

Un Resident Evil très différent, qui casse les codes de la franchise ? Cela ressemble beaucoup aux rumeurs autour d'un Resident Evil 8 avec Ethan, Chris, des loups-garous et une vue FPS. Mais il ne s'agit que là que de rumeurs, justement, alors il faudra attendre la confirmation de Capcom pour se faire une idée, si un tel projet est bien en cours. AestheticGamer disait récemment ne plus vouloir s'exprimer avant avril, et déclare ici que la révélation du jeu se ferait très prochainement : ce mystérieux Resident Evil sera-t-il donc officialisé dès le mois prochain ?



Lire aussi : TEST de Resident Evil 3 : un remake beau, intense, mais frustrant