RUMEUR sur Resident Evil 8 : le jeu rebooté en interne, un autre opus et plusieurs remakes de Capcom avec le RE Engine en chemin

Quelques mois seulement après le lancement de Resident Evil 7: Biohazard, Capcom annonçait que le développement d'un nouvel opus avait déjà démarré. Nous étions alors en avril 2017, mais depuis, de l'eau a coulé sous les ponts, et de nouvelles rumeurs font surface.

La dernière en date nous vient encore une fois d'AestheticGamer, insider qui a déjà partagé des informations correctes sur Resident Evil 3 avant son officialisation, et qui mentionnait tout récemment l'existence de deux jeux Silent Hill. D'après lui, Capcom aurait mis en pause le développement de Resident Evil 8 en 2017 afin de se concentrer sur les DLC de Resident Evil 7: Biohazard et Resident Evil 2. Une première version a donc existé, mais elle aurait été rebootée il y a six ou sept mois. En clair, Resident Evil 8 n'est pas prêt de voir le jour.

Cependant, AestheticGamer mentionne l'existence chez Capcom de plusieurs projets de remakes d'autres jeux utilisant le RE Engine. Il ne s'agirait pas de titres de la franchise Resident Evil, dommage pour les fans de Code: Veronica, il faut se tourner vers d'autres licences du studio japonais : Devil May Cry, Dino Crisis, Onimusha, Monster Hunter ? Le mystère est total.

Mieux encore, l'insider affirme qu'un autre jeu Resident Evil est en cours de développement, et il pourrait sortir l'année prochaine. Ce ne serait pas un remake, ni Resident Evil 8. Pour rappel, Capcom sortira en même temps que Resident Evil 3 le jeu multijoueur au gameplay asymétrique Resident Evil Resistance, le studio veut peut-être explorer d'autres variantes de genre pour la franchise. Capcom a d'ailleurs récemment invité les membres Resident Evil Ambassador à venir tester un « jeu non annoncé », qui pourrait bien être ce mystérieux titre.