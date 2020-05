RUMEUR sur Resident Evil 8 : l'épisode « le plus sombre et le plus macabre », avec des ennemis « inquiétants »

Il est désormais clair qu'un huitième épisode de la saga Resident Evil est en cours de développement chez Capcom, mais à actuellement, le studio n'a rien confirmé et il faut se contenter de bruits de couloirs, avec des informations qui ne sont peut-être plus d'actualité en interne. Quoi qu'il en soit, AestheticGamer est toujours aussi bien informé et partage cette semaine quelques détails intéressants.

D'après cet insider, Resident Evil 8 serait l'épisode « le plus sombre et le plus macabre » de la licence, et il prévient les joueurs : « attendez-vous aux ennemis les plus inquiétants » de la série. AestheticGamer avait récemment mentionné la présence dans Resident Evil 8 d'occultisme, d'hallucinations et de folie mentale, tout cela intrigue bien évidemment les fans de la saga de Capcom, mais font lever le sourcil des fans d'une autre licence concurrente (mais un peu oubliée ces dernières années), Silent Hill.

D'ailleurs, concernant la franchise de Konami, AestheticGamer (encore lui) avait récemment fait mention d'un nouvel épisode, ou plutôt un reboot, développé par la célèbre Team Silent, à destination des PlayStation 4 (ou PS5). Tout cela est évidemment à prendre avec des pincettes, mais si ces rumeurs sont correctes, les fans de survival-horror vont être gâtés !

Lire aussi : RUMEUR sur Resident Evil: Village, un titre et des détails pour le huitième épisode