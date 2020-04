RUMEUR sur Resident Evil : Revelations 3 transformé en RE 8, avec de l'occultisme et des hallucinations ?

Alors que les fans de la franchise Resident Evil profitent depuis hier du remake du troisième volet avec Jill Valentine, les rumeurs vont bon train concernant le huitième épisode, qui pourrait bien être présenté, ou du moins fortement teasé, dans le courant du mois d'avril. AestheticGamer, insider bien informé sur la licence de Capcom, parlait d'un opus tranchant avec les précédents opus et devant sortir en 2021.

Eh bien, l'insider remet le couvert aujourd'hui avec des détails croustillants. Capcom aurait lancé le développement de deux jeux, Resident Evil 8 et Resident Evil: Revelations 3, et ce dernier a beaucoup plu au studio japonais, qui aurait décidé de le renommer en Resident Evil 8 (mettant donc de côté l'autre projet), et en y apportant de grosses modifications concernant le scénario et les personnages. Attention, l'ambiance médiévale, les loups-garous et les sorcières évoquées ces dernières semaines sont des informations qui, selon AestheticGamer, étaient correctes il y a plusieurs années, mais le titre a sans doute évolué depuis, bien que la vue à la première personne aurait été conservée. Quoi qu'il en soit, la direction prise par Capcom risquerait de faire tiquer les fans de la franchise, il serait en effet question d'occultisme, d'hallucinations, de folie mentale et de ne pas faire totalement confiance à ses coéquipiers (comme avec Albert Wesker dans le premier volet ?). Des thèmes pas vraiment abordés dans les Resident Evil, mais qui devraient faire lever un sourcil aux fans d'une autre licence horrifique bien connue, Silent Hill.

Comme toujours, ces informations sont à prendre avec des pincettes, mais Capcom pourrait bien profiter de la hype entourant le lancement de Resident Evil 3 pour commencer le teasing du huitième opus, Resident Evil 7: Biohazard ayant déjà trois ans.