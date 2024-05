RUMEUR sur Resident Evil : un insider lâche tout sur les prochains remakes et RE 9 !

Quelle direction va prendre la franchise Resident Evil ? Les épisodes récents sont passés avec une vue à la première personne, mais l'histoire de la famille Winters est déjà terminée, le neuvième volet principal devrait ainsi être différent, voire opter pour une structure en monde ouvert. Du côté des remakes des anciens titres, le dernier en date est Resident Evil 4, la suite logique serait donc Resident Evil 5, mais celui-ci a beaucoup moins vieilli.

Ce qui est certain, c'est que Capcom veut continuer de faire des remakes. Le studio japonais l'a confirmé en fin d'année dernière, évidemment sans dévoiler l'identité du prochain titre. L'insider AestheticGamer (DuskGolem) a décidé de faire un grand déballage et dévoiler les informations qu'il a en sa possession, coupant court à quelques espoirs. D'après lui, les rumeurs d'un remake du premier Resident Evil son fausses. Cet opus a déjà eu droit à un remake pour la GameCube, depuis porté sur toutes les consoles, il reste d'ailleurs encore excellent à jouer en 2024, foncez. Quid de RE 5 ? Eh bien là encore, d'après l'insider, Capcom ne développerait pas activement de remake à Resident Evil 5. Une phrase qui peut avoir plusieurs sens, mais même si l'idée a germé dans la tête du studio japonais, ce ne serait pas la priorité.

Mais alors, que fait Capcom ? Eh bien selon DuskGolem, le studio développerait des remakes de Resident Evil Zero et Resident Evil: Code Veronica ! En 2022, Yoshiaki Hirabayashi, producteur du remake de RE 4, affirmait pourtant qu'aucun projet de remake de RE: Code Veronica n'était en chemin, mais l'insider affirme que le projet aurait été validé juste après cette déclaration. Par ailleurs, Capcom a fait annuler un remake développé par des fans, comme il l'avait fait avant Resident Evil 2. Concernant RE Zero, l'opus n'est le plus apprécié des fans, même s'il propose de bonnes idées de gameplay et étoffe le lore autour du manoir Spencer, l'épisode suit pour rappel l'agent des S.T.A.R.S. Rebecca Chambers et le criminel Billy Coen peu avant les évènements du premier jeu (d'où le 0). Pour l'instant, Capcom fait un sans-faute avec ses remakes, ce serait l'occasion de redorer le blason de cet opus souvent mal-aimé. Toujours d'après DuskGolem, ce serait les équipes K2 et M-Two qui développeraient le remake de Resident Evil Zero, ceux-ci ont récemment aidé au développement de RE 4 Remake et conçu le DLC Separate Ways. Le remake de Resident Evil: Code Veronica serait quant à lui développé par Capcom Dev 1, l'équipe derrière les remakes de RE 2 et RE 4, de quoi hyper les fans !

Bon, les vieux jeux modernisés, c'est bien beau, mais concernant l'avenir de la franchise, que dit DuskGolem ? Eh bien selon l'insider, Resident Evil 9 serait dévoilé après cet été, contredisant d'anciens bruits de couloirs. Capcom aurait repoussé le lancement du jeu à la fin d'année 2025, voire début 2026, il faudra donc être patient. Il convient tout de même de rappeler que les informations d'AestheticGamer ne sont pas infaillibles, entre les erreurs de ses sources et les éléments qui évoluent au fil du temps, il avait d'ailleurs fait le point sur le sujet il y a quelques jours. En somme, tout cela est à prendre avec de grosses pincettes.

En attendant que Capcom officialise ses projets, vous pouvez retrouver Resident Evil 4 Gold Edition à partir de 44,99 € sur Amazon, Cdiscount, Fnac et Gamesplanet.