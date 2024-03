RUMEUR : Resident Evil 9 inspiré par Dragon's Dogma 2

La semaine dernière, Capcom a lancé Dragon's Dogma 2, un jeu de rôle et d'action en monde ouvert bourré de qualités, mais aussi de défauts. Le studio japonais va améliorer l'expérience de jeu, mais bien évidemment, d'autres équipes de développement planchent sur d'autres titres, dont le prochain Resident Evil.

L'insider AestheticGamer/Dusk Golem, souvent bien renseigné quand il s'agit de la saga RE, a publié quelques messages pour expliquer la stratégie de Capcom en termes de développement. Le studio validerait ses projets par paquets de trois, avec Resident Evil 7: Biohazard, RE2 Remake et Devil May Cry V devant exploiter le nouveau moteur de jeu RE Engine à l'époque. Le succès de Resident Evil 2 Remake a vu naître les remakes de RE3: Nemesis et RE4, tandis que Dragon's Dogma 2 était la première tentative de créer un jeu en monde ouvert avec le RE Engine, une expérimentation qui servirait à Monster Hunter Wilds et... Resident Evil 9 !

Eh oui, d'après l'insider, Resident Evil 9 serait un open world, mais Dusk Golem précise que chaque titre en monde ouvert avec le RE Engine conserverait les codes de leurs franchises. Dragon's Dogma 2 n'est qu'une version améliorée du premier volet, MH Wild sera évidemment un Monster Hunter traditionnel et RE9 devrait donc avoir la même recette que les autres Resident Evil, mais en monde ouvert.

La suite de Resident Evil Village ne devrait pas en être une, Capcom a déjà affiché que l'extension Winters' Expansion marquerait la fin des aventures d'Ethan et Rose, nous devrions découvrir de nouveaux personnages, à moins que le studio japonais ne mise encore tout sur Chris Redfield et des têtes connues des fans. Il faudra de toute façon être patient, car d'après d'autres rumeurs, Resident Evil 9 sortirait en 2025, mais une officialisation pourrait survenir dès cette année. Son nom final pourrait être Resident Evil Apocalypse, mais le second film de la saga cinématographique avec Milla Jovovich porte déjà ce titre.

