RUMEUR sur Capcom : Dragon's Dogma 2, Monster Hunter 6, Onimusha New York et remakes à gogo, le calendrier jusqu'en 2025 a fuité

Plus tôt cette semaine, des documents privés en provenance de chez Capcom ont fuité sur la Toile suite à un piratage reconnu par l'éditeur. Si le hack est réel, difficile de savoir si tous les documents qui tournent en ligne le sont autant. Si c'est le cas, Resident Evil 4 VR, des portages PC des Monster Hunter Switch et des projets secrets ont notamment été révélés à cette occasion.

Depuis, d'autres documents ont tourné sur ResetEra et 4Chan, dont un Excel avec le calendrier provisionnel complet de l'éditeur jusqu'en 2025. Et attention, il y a du très lourd dans le lot ! Notez que les trimestres annotés sont les trimestres fiscaux : « Q1 FY21 » correspond par exemple à la période allant d'avril à juin 2021.

Monster Hunter Stories 2 (Q1 FY21)

(Q1 FY21) Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy + The Great Ace Attorney 1&2 (Q1 FY21)

(Q1 FY21) Shield (Q3 FY21)

(Q3 FY21) Resident Evil Outrage (Q4 FY21)

(Q4 FY21) Regolith (Q4 FY21)

(Q4 FY21) Indies 2 (Q1 FY22)

(Q1 FY22) Portage de Indies 2 (Q2 FY22)

(Q2 FY22) Dragon's Dogma 2 (Q2 FY22)

(Q2 FY22) Street Fighter 6 (Q3 FY22)

(Q3 FY22) Rockman Match (Q3 FY22)

(Q3 FY22) Resident Evil 4 Remake (Q4 FY22)

(Q4 FY22) Onimusha New York (Q4 FY22)

(Q4 FY22) Monster Hunter NSG (Q4 FY22)

(Q4 FY22) Shield G (Q4 FY22)

(Q4 FY22) Monster Hunter 6 (Q2 FY23)

(Q2 FY23) Resident Evil Apocalypse (Q3 FY23)

(Q3 FY23) Captain Commando (Q4 FY23)

(Q4 FY23) Super Street Fighter 6 (Q4 FY23)

(Q4 FY23) New C (Q1 FY24)

(Q1 FY24) Final Fight Remake (Q2 FY24)

(Q2 FY24) Power Stone Remake (Q3 FY24)

(Q3 FY24) New B (Q4 FY24)

(Q4 FY24) Ultra Street Fighter 6 (Q4 FY24)

(Q4 FY24) Resident Evil Hank (Q4 FY24)

Et là, c'est la fête : un remake de Resident Evil 4 en plus du projet VR, des spin-off Outrage, Apocalypse et Hank encore très mystérieux, des remakes de Captain Commando, Final Fight et Power Stone, un Street Fighter 6 pour fin 2022, un Monster Hunter 6 pour l'été 2023 dans la continuité de World, un nouvel Onimusha, un Dragon's Dogma 2, un projet Rockman/Mega Man... Le programme paraît presque trop idéal pour être vrai. Il y a tout de même quelques titres originaux, comme Shield, déjà évoqué en début de semaine, Regolith, qui pourrait être Pragmata, ou d'autres encore sans titre.

Mais cet Excel vient-il vraiment bien de chez Capcom ? Même s'il y a bien eu des leaks, difficile de ne pas se méfier d'un éventuel fake : les révélations des prochains mois de l'éditeur, confirmant ou infirmant ce calendrier, devraient nous aider à y voir plus clair. D'ici là, Monster Hunter: World est disponible pour 14,99 € chez Amazon.fr.

Lire aussi : Resident Evil Village : mois de sortie, éditions spéciales, mode en ligne, versions PS4/Xbox One, démos, le plein d'infos en fuite !