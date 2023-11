Dragon's Dogma 2 : la date de sortie en fuite et une grosse présentation en approche pour l'Action-RPG de Capcom

Après une année 2023 notamment marquée par le lancement du remake de Resident Evil 4 et de Street Fighter 6, Capcom nous prépare bien d'autres jeux inédits ou remis aux goûts du jour pour les années à venir, dont Kunitsu-Gami: Path of the Goddess, Pragmata et Dragon's Dogma 2, dans des genres plutôt variés. C'est ce dernier qui nous intéresse à présent, car il fait doublement l'actualité et va continuer dans les semaines à venir, puisque l'éditeur compte bien nous le montrer à nouveau.

Un showcase lui sera entièrement dédié d'ici la fin du mois, le mardi 28 novembre à 22h00, qui sera présenté par le directeur du projet Hideaki Itsuno et le producteur Yoshiaki Hirabayashi. L'une des informations qui devraient être dévoilées ce jour-là ne serait autre que sa date de sortie. Comment pouvons-nous le savoir ? Eh bien, nous pouvons remercier le PEGI (Pan European Game Information), l'organisme de classification des jeux par chez nous, qui a pendant un moment affiché la fiche du jeu avec le jour de son lancement. Nous l'avons vu de nos propres yeux et avons effectué une capture d'écran, visible ci-dessous. Et heureusement, puisque tout a disparu depuis.

Dragon's Dogma 2 devrait donc voir le jour le 22 mars 2024 sur PS5, Xbox Series X|S et PC. Plus intrigant, vous noterez que des achats in-game sont mentionnés, ce qui n'est clairement pas rassurant, mais n'étonnera pas spécialement les aficionados de la marque.

En attendant d'avoir confirmation, sachez que Dragon's Dogma: Dark Arisen va bientôt être ajouté au Catalogue des Jeux du PlayStation Plus et qu'il est toujours disponible à l'achat sur Amazon.

