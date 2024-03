Dragon's Dogma 2 : Capcom laisse le choix aux joueurs pour la suite

Capcom a lancé il y a quelques jours Dragon's Dogma 2, un jeu de rôle et d'action à l'univers et aux mécaniques uniques, mais les joueurs ont exprimé leur mécontentement concernant les soucis techniques et les microtransactions. Les développeurs viennent de publier un premier patch qui devrait résoudre certains problèmes, mais pour le reste, le studio laisse la parole aux joueurs.

Capcom vient de lancer un sondage concernant Dragon's Dogma 2, posant diverses questions aux joueurs. Un exercice bien connu pour le studio japonais, qui s'intéresse aux retours des fans après leur expérience, mais le sondage soulève également la question des contenus additionnels. Capcom demande aux joueurs s'ils seraient prêts à acheter un DLC de Dragon's Dogma 2, et à quel prix. Une manière de tâter le terrain avant de lancer la production de contenus additionnels ?

Vous pouvez retrouver le sondage concernant Dragon's Dogma 2 juste ici, le remplir permet d'obtenir un fond d'écran inédit. Vous pouvez acheter l'Action-RPG à partir de 49,47 € sur Amazon, Cdiscount, la Fnac et Gamesplanet.

