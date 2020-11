Capcom victime d'un gros piratage : Resident Evil 4 VR, les Monster Hunter Switch sur PC et des projets secrets en fuite

Voilà une histoire qui risque de beaucoup faire parler d'elle dans le petit milieu du monde du jeu vidéo. Capcom vient de confirmer qu'il a été victime d'un piratage le 2 novembre dernier, qui s'il n'a à priori pas compromis les données des clients, a entraîné le vol de nombreuses informations secrètes sur l'éditeur, vraisemblablement dans le but d'une demande de rançon contre la non-divulgation de ces données.

Voici ce que vient de déclarer Capcom à ce sujet sur son site officiel :

À partir des petites heures du matin du 2 novembre 2020, certains des réseaux du groupe Capcom ont rencontré des problèmes qui ont affecté l'accès à certains systèmes, notamment les serveurs de messagerie et de fichiers. La société a confirmé que cela était dû à un accès non autorisé effectué par un tiers et qu'elle avait interrompu certaines opérations de ses réseaux internes à compter du 2 novembre. Capcom a exprimé ses plus vifs regrets pour les inconvénients que cela pourrait causer à ses différentes parties prenantes. En outre, il a déclaré qu'à l'heure actuelle, rien n'indique que les informations des clients aient été violées. Cet incident n'a pas affecté les connexions pour jouer aux jeux de l'entreprise en ligne ou l'accès à ses différents sites Web. Actuellement, Capcom consulte la police ainsi que d'autres autorités concernées tout en menant une enquête et en prenant des mesures pour restaurer ses systèmes. La société continuera à proposer des mises à jour pertinentes à mesure que les faits deviendront clairs, via ses sites Web et d'autres moyens.

Difficile de savoir comment l'éditeur a géré les choses en interne, mais une chose est sûre : une partie des informations volées a depuis été diffusée en ligne, nous permettant d'en apprendre plus sur les projets prévus dans les prochains mois.

Du côté de Resident Evil Village, nous y avons consacré un article dédié, n'hésitez pas à le consulter. Le texte évoque sinon un Project Highway/Village Online, qui serait un Battle Royale dans l'univers de Resident Evil : l'hypothèse la plus probable est qu'il sorte avec Resident Evil 8, comme Resident Evil Resistance avec Resident Evil 3. Vous en voulez plus ? Une version spéciale de Resident Evil 4 pour les appareils Oculus serait en développement ! Aucune information additionnelle n'est donnée, mais il faut avouer que ce serait une bonne manière de donner suite aux remakes des trois premiers opus.

Un autre produit découvert à cette occasion est une compilation Ace Attorney pour PS4 et Switch, qui regroupera Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy et des portages HD de The Great Ace Attorney, diptyque 3DS jamais traduit par chez nous. Le reste du calendrier parle d'un projet Guillotine alors prévu sur Switch pour février 2021 et mai sur les autres plateformes : ne s'agit-il justement pas de cette collection de jeux autour de la justice ? Un projet dénommé Reiwa serait également prévu en mai 2021, mais là, aucune information n'est donnée. Sinon, un certain projet SHIELD prendrait la forme d'un shooter multijoueur calibré pour le stream.

Plus croustillant, Monster Hunter Rise et Monster Hunter Stories 2 auraient tous les deux droit à des versions PC ! Monster Hunter Stories 2 sortirait simultanément sur Switch et PC en juin, et proposerait du PvP et de la coopération en ligne, des extensions payantes et gratuites, et ses propres amiibo, tandis que Monster Hunter Rise, déjà daté au 26 mars 2021 sur Switch, serait porté sur ordinateurs personnels en octobre. Des démos seraient prévues sur l'eShop en janvier et mars prochains.

À part ça, la fuite aurait permis aux hackeurs de mettre la main sur le code source de Devil May Cry 2 et Umbrella Chronicles, et des informations diraient que Sony Interactive Entertainment a payé 5 millions de dollars pour l'exclusivité de la VR de Resident Evil 7, ses DLC en avant-première et une démo exclusive, tandis que Stadia aurait payé 10 millions de dollars pour accueillir Resident Evil 7 et Resident Evil Village : les annonces de ces versions en cloud gaming sont toujours attendues.

Même si tout porte à croire que ces fuites sont bien réelles, n'hésitez pas à sortir vos meilleures pincettes non plus : nous ne sommes jamais à l'abri d'un fake ou d'une manipulation des documents avant diffusion. Et, surtout, si vous prenez ces informations pour acquises, n'oubliez pas que les plans de Capcom peuvent changer jusqu'au dernier moment, et que tous les projets non annoncés pourraient voir le jour sous des formes différentes. En attendant que tout cela soit confirmé, Resident Evil 7 est disponible à partir de 18,78 € sur Amazon.fr.