Monster Hunter Rise annoncé sur Switch avec un trailer, du gameplay, une date de sortie et des amiibo !

La surprise aura (presque) tenu jusqu'au bout ! Capcom vient de profiter du Nintendo Direct Mini: Partner Showcase pour officialiser Monster Hunter Rise, dont l'existence et la nature ont fuité il y a tout juste quelques heures. Et le leak avait vu juste, alors que le jeu nous invite à découvrir des décors très ouverts, à explorer pourquoi pas avec un grappin ou un compagnon « canin ». Le titre Rise vient d'ailleurs de la verticalité apportée au gameplay par les Filoptères, le nom donné à ces accessoires.

La première bande-annonce présente de nouveaux monstres comme le Grand Izuchi, le Tertranadon, l'Aknosom, et surtout le Magnamalo, qui sera visiblement la grosse bête à chasser dans cet opus. Une démonstration de gameplay nous a ensuite permis de découvrir plusieurs environnements, comme le Temple Oublié, mais aussi le fonctionnement de notre nouvel ami à quatre pattes Pilpoil, le Canyne Chumsky, et de la base, le Village de Kamura. Et, oui, le jeu sera bien évidemment jouable en coopération jusqu'à 4 joueurs ! Davantage d'informations sont déjà promises pour le TGS 2020.

La date de sortie de Monster Hunter Rise est déjà fixée au 26 mars 2021 en exclusivité sur Nintendo Switch, pour une nouveauté qui risque de faire très mal chez les possesseurs de la console. Une édition Deluxe donnera accès au set d'armure spéciale Kamurai, au Collier Shuriken, au Collier Poisson, aux 4 emotes Sauts, aux 3 poses Samouraï, au maquillage Kabuki et à la coiffure Izuchi. Les bonus de précommande débloqueront eux le talisman d'apprenti, l'armure spéciale Chumsky Retriever, ou l'armure spéciale Palico Chat des Forêts. Et, bonne nouvelle, il y aura trois amiibo qui accompagneront la sortie du titre, donnant accès à des quêtes spéciales : Chumsky, Magnamalo et Palico.

