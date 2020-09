RUMEUR sur Monster Hunter Rise : un jeu exclusif à la Switch annoncé aujourd'hui, la date de sortie et des détails en fuite

Monster Hunter: World a tout cassé sur PC, PS4 et Xbox One, devenant le jeu le plus vendu de l'histoire de Capcom, et de loin. Alors que l'aventure va toucher à sa fin dans quelques semaines avec une ultime mise à jour, il ne serait pas étonnant que l'éditeur ait déjà des plans bien avancés pour la franchise dans ses cartons. Et à en croire PracticalBrush12 sur Reddit, leaker qui a déjà fait ses preuves sur le portail, ils prendraient la forme d'un Monster Hunter Rise sur Nintendo Switch.

Il affirme qu'un nouveau jeu inspiré par l'Orient, dans la lignée de Monster Hunter Portable 3rd, serait à un stade avancé de son développement. Il proposerait des décors assez ouverts avec des éléments à escalader et même un grappin, pouvant être utilisé lors des combos ou de l'exploration. Nous aurions à priori un nouveau compagnon en dehors des Palicoes, un chien pouvant nous assister et servir de monture.

Il y aurait bien évidemment des monstres inédits, comme un Jaggi à fourrure avec une lame au bout de sa queue, une sorte de crâne enflammé, un Dodogama aux faux airs d'ornithorynque, ou un semblant de Zinogre démoniaque baptisé Magaimagado. Arzuros, Nerscylla et Tobi Kadachi feraient quant à eux leur retour. Du côté des armures, il serait possible d'en avoir plusieurs couches pour renforcer nos caractéristiques. Et la date de sortie de ce Monster Hunter Rise, ce serait pour le 26 mars 2021 à l'international.

Don't forget to rise early for this one https://t.co/xBggHwguhW — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) September 17, 2020

Vous voulez une raison de plus de croire à cette rumeur ? Daniel Ahmad, analyste chinois extrêmement bien renseigné, a conseillé à ses abonnés de « se lever tôt » (« to rise early ») pour suivre le Nintendo Direct Mini: Partner Showcase de cet après-midi. Il faut effectivement avouer que le lieu serait parfait pour annoncer cette grosse exclusivité Switch, encore hypothétique. En attendant, Monster Hunter: World est disponible pour 19,99 € sur PS4.