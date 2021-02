Monster Hunter Rise : le jeu aurait dû avoir des temps de chargement entre les zones comme dans les précédents opus

Le nouvel épisode de la franchise Monster Hunter arrive très bientôt sur la plateforme hybride de Nintendo et ce dernier sera doté de nouveautés comme le Filoptère, La Chevauchée de Wyverns ou les Attaques de lien de soie. Si la PlayStation 4, la Xbox One et les PC Gamer offre toute la puissance nécessaire pour explorer le vaste monde de Monster Hunter World: Iceborne, ce n’est néanmoins pas le cas de la Switch, et Monster Hunter Rise aurait dû avoir des temps de chargement entre les différentes zones, comme dans les anciens jeux de la licence.





C’est en tout cas ce qu’a affirmé Yasunori Ichinose, le directeur de Monster Hunter Rise, lors d’une interview accordée à IGN. Il a également expliqué qu’à la suite du succès de Monster Hunter World, ils ont décidé de « relever le défi ».

Sur la Nintendo Switch, nous pensions qu'il serait difficile de préserver la qualité visuelle et les détails dans un environnement dit bac à sable. Cependant, et à mesure que le développement progressait, nous avons commencé à réaliser que les mondes ouverts étaient devenus la norme dans les grosses productions, et le succès de Monster Hunter: World nous a donc incités à relever le défi.

Vous l'aurez compris, vous pourrez explorer comme bon vous semble les vastes zones de Monster Hunter Rise avec votre Filoptère sans aucun temps de chargement. Pour rappel, Monster Hunter Rise est prévu le 26 mars 2021 sur la Switch. Le titre est disponible en précommande sur Amazon pour 44,99 €.

