Monster Hunter Rise : le gameplay de toutes les armes du jeu révélé à travers de nombreuses vidéos

Après un trailer de gameplay dans la Forêt Inondée, Capcom continue de faire saliver les chasseurs comme il se doit avec son nouveau jeu, Monster Hunter Rise. Depuis quelques jours maintenant, l'éditeur nippon a dévoilé plusieurs vidéos de gameplay des différentes armes qui seront présentes dans le titre comme l'Épée longue, la Lancecanon ou l'Insectoglaive.





Chacune des armes possédera donc des Attaques de lien de soie, de puissants coups uniques qui vous donneront l'avantage face aux monstres. Par exemple, le Coup de pied rugissant de l'Épée longue propulsera le joueur en l'air et ce dernier pourra plonger sur le monstre grâce à une estocade. Si vous touchez la cible, de lourds dégâts lui seront infligés et votre jauge spirituelle se remplira automatiquement sur une courte période. Autre coup dévastateur, pour le Marteau cette fois, le Tourbillon fulgurant fera usage du Filoptère pour vous projeter dans les airs et votre chasseur assènera une pluie de coups au monstre. Vous pourrez également libérer le démon qui est en vous avec les Double lames et l'attaque Lien perforant. Votre chasseur lancera un kunai sur le monstre et plus vous frapperez ce kunai, plus le monstre prendra des dégâts. Vous pouvez aussi utiliser la Tactique invincible avec votre Morpho Hache, une puissante attaque tournoyante qui vous projettera vers l’avant grâce au Filoptère en plus de vous empêcher de vaciller. Concernant la Grande épée, les joueurs pourront se servir du Rengainage puissant. Ce dernier délivrera un gros coup chargé en plus d’augmenter votre attaque.

Voici plus en détail les caractéristiques des différentes armes de Monster Hunter Rise et leurs Attaques de lien de soie :

Grande épée Cette énorme épée fend l'air avec puissance et peut servir à se protéger en cas de besoin. Son attaque chargée est redoutable. Rengainage puissant Un coup chargé dévastateur. Une avancée rapide réalisée alors que vous rengainez votre arme. Augmente brièvement votre attaque. Entaille de chasse Une lame géante brisant les cieux se présentant comme une attaque sautée vers l'avant. Une fois que vous avez porté un coup, vous pouvez enchainer avec une attaque chargée ou une Estocade tombante chargée en l'air. Épée longue Une arme affûtée qui charge la jauge spirituelle tandis que vous attaquez votre proie tout en vous permettant d'effectuer de redoutables attaques spirituelles. Permet aussi d'esquiver et de contrer. Pose sereine Le calme avant la tempête. Si vous subissez une attaque lorsque votre arme est dégainée, vous pourrez contre-attaquer. La mort venue d'en haut Utilise un Filoptère pour attaquer avec un coup de pied sauté. Lance une Estocade tombante en cas de réussite et remplit automatiquement la jauge spirituelle pendant une courte période. Appuyez sur le bouton correspondant après l'attaque afin de réaliser un Brise-casque spirituel, au prix d'un niveau de votre jauge spirituelle. Épée et bouclier Une lame permettant d'attaquer rapidement à proximité tout en esquivant la plupart des coups. S'accompagne d'un bouclier servant à se défendre et à attaquer ! Ombre tombante Une danse aérienne fracassante prenant la forme d'une attaque sautée vers l'avant. En cas de réussite, vous enchainerez avec une attaque grimpante. Une fois en l'air, vous pouvez enchainer avec un assaut tombant. Moulinet Un vent coupant impitoyable qui fait tournoyer votre lame. La première attaque annule toute attaque de monstre. Lames doubles Des lames capables de lacérer leurs proies rapidement. Activez le mode démon et effectuez une danse mortelle autour de vos proies en consommant votre endurance. Saut voilé Une danse des lames vengeresses qui vous propulse dans la direction choisie. Le fait de subir une attaque en mouvement déclenche une attaque tournoyante. Lien perforant Un fil de soie mortel. Un kunai transperce la cible et explose après un certain temps. Enchainer les attaques sur l'emplacement du kunai permet d'augmenter les dégâts infligés. Lance Une arme défensive dont le bouclier solide peut résister aux attaques les plus violentes tout en vous permettant de rester mobile en défense. Idéale pour les ripostes et les combos. Double-vigne Des liens imbrisables. Lancez un kunai sur la cible pour attirer son attention. Appuyez sur les boutons correspondants pendant que le kunai est toujours dans la cible pour vous propulser vers celle-ci tout en parant. Ancre-rage Un déferlement de colère. Les attaques absorbées avec le bouclier levé augmentent temporairement votre attaque. L'augmentation varie selon la puissance de l'attaque absorbée. Lancecanon Une lance robuste dotée d'un canon. Assaillez votre proie avec une rafale de bombardements avant de porter une attaque redoutable au bon moment. Garde tranchante Les griffes et les crocs aiguisent votre lame. Une garde effectuée au bon moment restaure le tranchant de votre arme. Elle peut être suivie d'une variété d'attaques. Trancheur grêle Préparez votre lance, ranimez votre canon. Effectue une attaque montante et un coup vertical. Chaque utilisation réduit le temps de recharge du feu de wyverne. Marteau Frappez fort tout en restant mobile avec cette arme contondante. Un coup à la tête peut étourdir. Permet de puissantes attaques chargées et diverses manœuvres. Impact dévastateur Une extermination céleste. Lancez une attaque montante dévastatrice en sautant et portez plusieurs coups pendant la descente. Roue du malheur Lance une attaque tournoyante qui inflige de nombreux coups pendant que vous sautez vers l'avant. Vous pouvez réaliser cette attaque à partir d'un état chargé, ou maintenir le bouton de charge enfoncé au début de l'attaque pour la charger et relâcher le bouton pour lancer l'attaque au moment voulu. Corne de chasse Une arme contondante renforçant votre groupe avec des mélodies. Combinez des notes d'une même couleur pour un bonus continu ou trois notes différentes pour obtenir tous les effets. Glissade rythmée Un chant funèbre utilisant le Filoptère pour vous propulser vers l'avant avec une attaque tournoyante. Permet d'obtenir une amélioration, tout en vous empêchant de vaciller pendant votre avancée. Séisme Des battements terrifiants. Une lame en soie de fer vient s'empaler dans la cible. Les vibrations du coup sonique de l'arme explosent à l'intérieur de la cible. Morpho Hache Alternez entre le mode hache, pour la fluidité et les coups puissants, et le mode épée, pour les coups vifs. Les fioles activées en mode épée restent également activées en mode hache. Changer la charge La soie donne vie à votre épée. Utilisez un Filoptère pour vous propulser tout en régénérant rapidement votre morpho-jauge. Celle-ci ne diminuera plus pendant une courte période. Tactique invincible Avancez avec un corps d'acier. Une attaque tournoyante vers l'avant. Renforce l'utilisateur, ce qui l'empêche de vaciller ou d'être renversé par une attaque, aussi féroce soit-elle. Volto Hache Une arme mi-épée, mi-hache. Chargez-la en mode épée, avant de combiner l'épée et le bouclier pour lancer une attaque dévastatrice en mode hache. Morphose avancée Libérez la puissance de la hache. Utilisez un Filoptère pour vous propulser tout en faisant passer votre arme en mode Hache. Tant que vous bougez, les attaques de monstres ne pourront ni vous renverser ni vous étourdir et vous pouvez enchaîner sur diverses attaques une fois le déplacement terminé. Performance à contre-emploi Punissez les attaques imminentes. Préparez votre bouclier tout en tirant la soie au sol. Recevoir un coup alors que votre bouclier est prêt remplira vos fioles au maximum. Insectoglaive Commandez des insectes appelés Kinsectes pour absorber l'essence de votre proie et vous renforcer. Sautez et attaquez vos cibles de toutes parts pendant que vous êtes en l'air. Saut Lien de soie Volez librement dans le ciel puis assénez une attaque sautée qui tournoie vers l'avant. Enchainez avec une attaque sautée, une attaque avancée sautée, voire une esquive aérienne. Rappel Kinsecte La soie guérit de tout. Permet de rappeler votre Kinsecte pendant que vous esquivez. Celui-ci lance des attaques tourbillonnantes libérant des extraits guérisseurs. Le Kinsecte récupère toute son endurance lorsqu'il revient auprès de son utilisateur. Fusarbalète léger Une arme idéale pour les combats à distance. Son rôle varie selon le type de munitions utilisées : tirer des rafales de balles, infliger des afflictions... Glisse Lien de soie Vos tirs seront fluides comme l'eau. Propulsez-vous vers l'avant à la vitesse de l'éclair. Si vous appuyez sur le bouton correspondant en cours de déplacement, vous lancerez une attaque lacérante puissante à courte portée. Saut en éventail Faites pleuvoir des tirs mortels. Utilise un Filoptère pour vous propulser vers l'avant. Appuyez sur le bouton correspondant pour tirer, recharger ou tirer un Souffle-du-dragon directement en dessous. Celui-ci s'accrochera à la fourrure du monstre. Fusarbalète lourd Une arme à distance aussi redoutable qu'imposante. Elle peut utiliser des munitions Courroux-du-dragon ou Œil-du-dragon selon la situation. Vol libre Lien de soie Déplacez-vous tel un vent destructeur. Utilisez le stick pour contrôler la direction. Appuyez sur le bouton correspondant pour réaliser une attaque à courte portée ou rengainer rapidement votre arme. Contre-tir Une contre-attaque dévastatrice. Lancez une toile de soie et préparez-vous pour une riposte puissante. Si vous subissez un coup alors que vous êtes dans cette posture, l'attaque est activée. Arc Arme conçue pour les attaques à distance. Permet une grande mobilité. Ses tirs de barrage protègent les alliés, tandis que ses tirs de guerre infligent de lourds dégâts. Des fioles peuvent être utilisées pour ajouter des afflictions. Flèche herculéenne La Soie de fer renforce votre arc. Lancez-vous dans la direction choisie. L'attaque est aussi améliorée pendant un bref laps de temps. Tir concentré L'énergie en harmonie avec la nature. Effectuez une esquive en vous accroupissant. Lorsque vous vous accroupissez, votre endurance se régénère rapidement. Si vous choisissez bien votre moment, vous pouvez annuler une attaque de monstre en esquivant. Vous pouvez également utiliser le stick gauche pour changer la direction de l'esquive.

En deuxième page, vous pourrez jeter un œil aux différentes vidéos montrant le gameplay de chacune des armes. Pour rappel, Monster Hunter Rise est attendu le 26 mars 2021 sur Nintendo Switch. Vous pouvez le précommander à la Fnac pour 52,99 €.