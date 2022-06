Monster Hunter Rise: Sunbreak, de nouvelles créatures et nouveautés de gameplay introduites en vidéos

Nous ne sommes plus qu'à quelques jours du lancement de Monster Hunter Rise: Sunbreak, qui a eu droit à une démo et à un gros plein d'informations plus tôt dans le mois. Cela ne l'a pas empêché de s'inviter longuement au début du Nintendo Direct Mini: Partner Showcase avec de nouvelles vidéos et détails à même de séduire les joueurs.

Ainsi, nous pourrons affronter le redoutable Shagaru Magala de Monster Hunter 4, le Rajang orage et le Magnamalo enragé dès la sortie de cette extension, tandis qu'une mise à jour en août ajoutera par la suite la Bazelgeuse Vulcan en plus du Nargacuga sélénite.

Le Shagaru Magala est la forme adulte du monstre emblématique de Sunbreak : le Gore Magala. Le temps a permis à ce monstre de devenir encore plus puissant et féroce que sa forme initiale, le dotant d'une implacable agressivité. Les chasseurs chargés d'affronter cette menace monumentale doivent être prêts à tout, sous peine de terminer au menu du jour. Le Rajang Orage et la Bazelgeuse Vulcan causent aussi de profonds ravages dans le Royaume. Tout autant que le Magnamalo enragé, une nouvelle variante du monstre phare de Monster Hunter Rise. Ce prédateur agile est doté d'une armure à pointes encore plus épaisse pour augmenter ses attaques mortelles, faisant de chaque coup, un aller simple potentiel au cimetière des Chasseurs de monstres.

Un nouveau set de Haut Rang, Ceinture noire S, et les arbres d'évolution des armes du Défenseur sont eux à l'honneur d'une autre vidéo.

L'ensemble Ceinture noire S peut être acquis en rendant visite à Senri le facteur, au début du jeu, et offre suffisamment de caractéristiques défensives pour résister aux attaques des monstres de Haut Rang. Les armes du Défenseur introduites dans Monster Hunter Rise ont maintenant des arbres d'évolution de Haut Rang accessibles à la forge. Ces armes améliorées provoqueront suffisamment de dégâts pour venir à bout de n'importe quel obstacle dans le périple des chasseurs vers Monster Hunter Rise: Sunbreak.

Monster Hunter Rise: Sunbreak est attendu le 30 juin sur Switch et PC, et vous pouvez l'acheter à la Fnac pour 59,99 € avec le jeu de base.