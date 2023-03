Monster Hunter Rise: Sunbreak, l'extension enfin datée sur PlayStation, Xbox et Windows

Désormais disponible sur Switch, PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S et Xbox One, ainsi que dans le Game Pass, Monster Hunter Rise peut donc être apprécié par tous les joueurs intéressés, même si son contenu n'est pas encore unifié sur l'ensemble de ces plateformes. Les deux premières plateformes citées ont depuis accueilli l'extension Sunbreak, avec récemment une Mise à jour n°4, tandis que les nouvelles l'attendent, Capcom ayant évoqué le printemps 2023. Et c'est en avril que la Mise à jour n°5 est elle prévue. Le Spotlight de ce jeudi soir était donc l'occasion rêvée pour avoir des nouvelles de tout cela, mais a finalement été assez avare en détails...

En effet, nous avons seulement appris que l'extension Sunbreak sortira le 28 avril sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et Windows, bande-annonce à l'appui. Bon, en guise d'ajout, cela ne s'arrêtera pas au contenu de base, puisque toutes les mises à jour gratuites jusqu'à la version 13 parue en novembre dernier seront incluses d'office. Une édition Deluxe numérique sera elle disponible à l'achat au format numérique, avec divers DLC, tandis que des bonus de précommande seront offerts, mentionnés en fin de vidéo. Quant à la Mise à jour n°5 sur Switch et Steam, un Digital Event dédié sera diffusé en avril sans plus de précision.

