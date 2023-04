Monster Hunter Rise: Sunbreak, l'Amatsu annoncé avec d'autres nouveautés pour la Mise à jour n°5, de sortie cette semaine !

Comme nous l'avons appris lors du récent Capcom Spotlight de mars, l'extension Sunbreak de Monster Hunter Rise sortira dans deux semaines sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et Windows côté PC. Les joueurs sur Switch et Steam attendent de leur côté des nouvelles de la prochaine vague d'ajouts, la Mise à jour n°5. La diffusion d'un Digital Event avait été annoncée pour le mois d'avril sans plus de précision, jusqu'à présent.

Capcom a donc diffusé un teaser nous indiquant que sa prise de parole s'effectuera la semaine prochaine, le mercredi 19 avril à 16h00. Cette fois, c'est Dame Fiorayne (Valerie Arem en anglais / Yui Ishikawa en japonais) qui fera son retour pour introduire les nouveautés, elle qui avait craqué sur les armes en peluches de la troisième update du genre. D'après la précédente roadmap communiquée, nous aurons à minimum droit à un dragon ancien et un monstre amélioré. Vous pourrez suivre le tout depuis cet article, auquel nous ajouterons le flux vidéo lorsqu'il sera disponible.

Mise à jour : les joueurs vont donc pouvoir affronter le redoutable Amatsu, surnommé la Calamité imminente, et le Shagaru Magala éveillé à partir de demain, jeudi 20 avril !

L'Amatsu est un redoutable Dragon Ancien qui soumet le climat à sa volonté. Capable d'invoquer des tempêtes et des éclairs, il aurait, selon la légende, rayé une ville entière de la carte. Comme si un tel démon avide de destruction n'était pas déjà un défi assez explosif pour le village de Kamura, le Shagaru Magala éveillé a réussi à utiliser sa puissance écrasante pour dominer les Qurio, les infectant pour qu'il prenne une forme encore plus redoutable. L'Amatsu sera disponible à partir de Rang Maître 10, et le Shagaru Magala éveillé sera débloqué au Rang Maître 180. Les Chasseurs capables de dominer ces imposantes créatures seront récompensés par des matériaux et des composants qui leur permettront de fabriquer de nouveaux équipements dotés de compétences uniques.

Les Investigations Anomalie vont elles voir leur niveau passer à 300, deux Dragons anciens éveillés supplémentaires étant ajoutés pour l'occasion. Des Investigations spéciales nécessitant d'avoir relevé un tel défi seront aussi au programme, nous faisant combattre face à des monstres possédant des modifications de statistiques et des attaques dont la portée sera augmentée. Les matériaux affligés vont de leur côté pouvoir être fusionnés grâce à la Fusion Qurieuse au Centre de fusion. Enfin, des Quêtes évènements offriront en récompenses les armures Sang Maléfiques, des poses et autres adorables oreilles de Lagombi, qui ont évidemment fait craquer Fiorayne. Cette dernière s'est d'ailleurs improvisée animatrice avec sa Fio-radio afin d'introduire certains DLC payants, dont le pack musical Monster & Elgado Music: Chill Version, les voix de Sir Jae et Oboro le marchand, et même la coiffure de Bahari. Enfin, la présentation s'est conclue sur un teasing d'une Mise à jour bonus prévue pour juin. Les fans pensent qu'il pourrait s'agir d'une version alternative du Malzeno. Des visuels des nouveautés sont à retrouver en page suivante.

