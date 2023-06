Monster Hunter Rise: Sunbreak, le Malzeno primordial bientôt ajouté via la Mise à jour bonus

Cela fait déjà plus de deux ans que Monster Hunter Rise est paru sur Switch et PC (Steam), mais ce n'est que le 28 avril dernier qu'il a débarqué sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et Windows. L'aventure touche toutefois à sa fin puisque la Mise à jour n°5 du mois d'avril était la dernière du genre, bien qu'un patch bonus ait alors été annoncé pour juin, Capcom nous promettant alors une variante de monstre. Est-ce le Malzeno ? Nous aurons la réponse d'ici quelques jours.

En effet, un ultime Digital Event va être diffusé le mercredi 7 juin à 16h00 pour nous présenter le contenu de la Ver. 16 du jeu, en plus de donner la parole aux développeurs à travers une table ronde. Le producteur de la licence Ryozo Tsujimoto, le directeur de MH Rise Yasunori Ichinose, ainsi que le directeur de l'extension Sunbreak Yoshitake Suzuki vont donc discuter du jeu, un baroud d'honneur que vous pourrez suivre via le flux vidéo que nous ajouterons à cet article.

Mise à jour : eh bien oui, comme les fans l'avaient deviné, c'est bien la créature phare de l'extension Sunbreak qui fera son retour avec la Mise à jour bonus. Le Malzeno primordial sera disponible dès demain, jeudi 8 juin, pouvant être affronté à partir du Rang Maître 10. De nouvelles armes et armures seront ensuite craftables à l'aide des matériaux obtenus pour ne pas changer. Par ailleurs, des Quêtes Évènements continueront d'être ajoutées jusqu'au 27 juillet. Des packs thématiques en DLC vont également être disponibles à la vente. Enfin, les versions PlayStation, Xbox et Windows du jeu recevront le contenu des Ver. 14, 15 et 16 le 24 août. Les développeurs ont sinon répondu à quelques questions et diverses statistiques ont été partagées en guise de conclusion.

Il n'est pas trop tard pour vous lancer à l'aventure, l'édition de base de Monster Hunter Rise étant toujours en vente sur Amazon au prix de 29,99 €.