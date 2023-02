GeForce NOW : Monster Hunter Rise et Sunbreak bientôt rajoutés, 10 nouveaux jeux en plus au catalogue

Comme tous les jeudis, NVIDIA fait le point sur les nouveautés de GeForce NOW, mais avant de dévoiler les titres rajoutés cette semaine, le constructeur annonce que Monster Hunter Rise et son extension Sunbreak seront prochainement jouables en cloud gaming via son service. Le titre de Capcom cartonne et les membres Ultimate pourront le découvrir jusqu'en 4K à 120 fps avec la prise en charge des écrans ultra larges.

Du côté des nouveautés, ce sont 10 jeux qui sont rajoutés cette semaine au catalogue de GeForce NOW, voici la liste :

Labyrinth of Galleria: The Moon Society (Steam) ;

(Steam) ; Wanted: Dead (Steam et Epic Games Store) ;

(Steam et Epic Games Store) ; Elderand (Steam, 16 février) ;

(Steam, 16 février) ; Wild West Dynasty (Steam, 16 février) ;

(Steam, 16 février) ; The Settlers: New Allies (Ubisoft, 17 février) ;

(Ubisoft, 17 février) ; Across the Obelisk (Steam) ;

(Steam) ; Captain of Industry (Steam) ;

(Steam) ; Cartel Tycoon (Steam) ;

(Steam) ; SimRail - The Railway Simulator (Steam) ;

(Steam) ; Warpips (Epic Games Store).

GeForce NOW est accessible sur ordinateurs, smartphones et tablettes sous Android, navigateurs, Chromebooks ou encore SHIELD TV, vendue 159,99 € sur Rue du Commerce.