Les jeux vidéo se politisent de plus en plus, une étude pointe du doigt cette tendance et les risques pour l'industrie...

Est-ce qu'on a une étude qui indique quelle proportion reflète le " [...] et les attentes de certains joueurs occidentaux en matière de diversité" ?



Savoir si l'on parle de 2, 10, 30 ou 80%. Question posée sérieusement.



Côté personnel: je n'en peux plus de l'inclusivité forcée. Peu m'importe l'orientation sexuelle ou le genre tant que ça ne m'est pas claqué à la figure. Dion de FFXVI est un bon exemple. Sam dans life is strange aussi. Par contre Ellie dans last of us 2... Tellement lourd. Horizon cela reste un choix du joueur même si fortement proposé.