PS5 : résolution, framerate, ray tracing, niveau de détails, Digital Foundry analyse les jeux présentés lors de la conférence de Sony

Jeudi, Sony Interactive Entertainment a dévoilé le design de la PS5, mais aussi et surtout une multitude de titres attendus sur celle-ci. Les fans se sont réjouis de retrouver des licences connues, ainsi que quelques nouvelles franchises. En attendant que le constructeur prenne à nouveau la parole, notamment pour préciser le line-up de sortie, intéressons-nous aujourd'hui aux performances des titres présentés.

Digital Foundry a en effet analysé les différents trailers mis à disposition par Sony (et non la conférence en elle-même, diffusée en 1080p à 30 fps). Quatre axes ont été étudiés avec attention : le ray tracing, la résolution, le nombre d'images par seconde et le niveau de détails.

Ray tracing

Si Digital Foundry se montrait dubitatif quant à la possibilité d'exploiter la technologie sur consoles il y a quelques mois, la donne a bien changé. L'article se montre en effet élogieux concernant Ratchet & Clank: Rift Apart, dans lequel des reflets sont visibles sur le corps de Clank, mais aussi sur le sol. Le résultat est impressionnant, d'autant plus que la séquence est en 4K, un bel exploit selon le site. Néanmoins, les analystes notent que tous les éléments du décor ne sont pas réfléchis, peut-être un signe des limites de la technologie.

Gran Turismo 7 est également plébiscité, même si le jeu semble avoir un peu plus de mal à gérer le ray tracing sur base des analyses, mais cela sera à confirmer une fois que la simulation automobile se montrera davantage.

Résolution

La plupart des trailers sont en 4K native selon Digital Foundry. Néanmoins, en attendant d'en voir plus, une résolution dynamique n'est pas totalement exclue pour certains titres pour le moment.

Certaines productions avaient néanmoins des résolutions plus basses. Sackboy: A Big Adventure tournait ainsi en 1512p. Dans sa bande-annonce de gameplay, Destruction All-Stars tournait essentiellement en 4K, mais certaines séquences étaient en 1080p. Astro's Playroom avait également des chutes, passant de 2160p à 1792p par moments.

Framerate

Sur base des trailers mis à disposition, Digital Foundry met en avant quelques titres qui auront un framerate à 60 fps : Gran Turismo 7, Godfall, Sackboy: A Big Adventure et Astro's Playroom. Les autres jeux tournaient a priori à 30fps, même si Digital Foundry se dit incapable de juger pour certaines productions (Resident Evil Village notamment).

Niveau de détails

Digital Foundry met en avant quelques titres qui proposent un niveau de détails « inégalé sur consoles actuelles » : Horizon Forbidden West, le remake de Demon's Souls ou encore Ratchet & Clank: Rift Apart. Pour ce dernier, le site se montre tout à fait élogieux, décrivant le jeu comme plus fidèle encore que le film sorti il y a quelques années.

Bien entendu, ce sont des analyses qui se basent sur des trailers de jeux en développement. Il est possible que le tout évolue d'ici la sortie de ces derniers, d'autant plus que peu de titres ont une date/période de sortie pour le moment.

