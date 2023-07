RUMEUR sur la PS5 Pro : nom de code Trinity, 8K, ray-tracing amélioré et autres infos

Si Microsoft a déjà affirmé qu'il ne préparait pas de consoles alternatives à ses Xbox Series X|S pour cette génération, les rumeurs vont bon train concernant une PlayStation 5 Pro du côté de chez Sony. Déjà évoquée par Tom Henderson, en même temps que l'appareil de streaming Project Q confirmé depuis, la PS5 Pro refait parler d'elle cette semaine.

Cette fois, c'est Key To Gaming (toujours par Tom Henderson donc) qui met les pieds dans le plat en évoquant la PS5 Pro, qui répondrait au nom de code Project Trinity. Après le Project Neo (PS4 Pro) et le Project Morpheus (PS VR), Sony semble toujours autant apprécier Matrix et présenterait déjà cette PlayStation 5 améliorée lors d'évènements privés, avant d'envoyer les kits de développement à partir de novembre prochain. La PS5 Pro sortirait un an plus tard, vers novembre 2024.

Dans cette PS5 Pro, nous retrouverions une mémoire à 18 000 MT/s (4 000 de plus que la PS5) et 30 WGP. C'est technique, mais cela permettrait évidemment d'améliorer les performances, notamment le nombre d'images affichées par seconde, de quoi faire grimper les compteurs de fps et offrir une meilleure stabilité en 4K, mais nous pourrions également avoir droit à un nouveau mode Performances en 8K, sans oublier du ray-tracing amélioré. Enfin, Key to Gaming affirme que la PlayStation 5 Pro serait la dernière console de Sony pour cette génération, le constructeur japonais se concentrerait alors sur le développement d'une PS6.

Tout cela est évidemment à prendre avec des pincettes tant que Sony n'aura pas présenté officiellement cette PlayStation 5 Pro, dont le nom pourrait bien sûr être différent. En attendant, vous pouvez retrouver la PS5 classique à 516 € sur Amazon.