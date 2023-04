RUMEUR sur la PS5 : une PS5 Pro en 2024 et une PS5 portable surnommée Q Lite avant cela

C'est la folle rumeur qui attise la Toile depuis quelques jours : et si PlayStation sortait prochainement une nouvelle console portable ? Tom Henderson, insider souvent bien renseigné, rapportait en effet ce week-end qu'il avait entendu parler d'un nouvel appareil en développement chez Sony Interactive Entertainment, dont personne n'avait encore parlé, lançant les rumeurs sur un successeur de la PlayStation Vita.

Il développe maintenant ses propos sur Insider Gaming grâce à des informations dégotées auprès de ses sources. Oui, selon lui, il y aurait bien un appareil PlayStation portable en cours de développement, surnommé Q Lite. Il ne s'agirait en revanche pas d'une console à la puissance démesurée, mais d'un écran portatif LCD 8" compatible avec la Lecture à distance de la PS5, une fonctionnalité déjà utilisable sur mobiles et PC pour jouer en Wi-Fi ou en 4G à une PlayStation 5 allumée et connectée au réseau local.

L'appareil ressemblerait à une manette avec des joysticks et boutons sur les côtés, nécessiterait d'être toujours connecté à Internet (seulement en Wi-Fi ou potentiellement en 4G ou 5G ?) et serait capable d'afficher du 1080p à 60 fps. Il embarquerait surtout des gâchettes adaptatives et des retours haptiques inspirés de la DualSense, sa principale différence par rapport aux autres consoles du genre sur le marché.

Rien de révolutionnaire en somme, au contraire : alors que d'autres appareils portables, même de simples téléphones mobiles, imitent des PC portables et/ou sont compatibles avec davantage de services de cloud gaming, celui-ci ne serait utilisable qu'avec le Remote Play, certes avec les atouts de la DualSense. Si c'est bien le cas, il serait peut-être plus à considérer comme un accessoire agrandissant la gamme PS5 qu'une console portable à part entière...

Reste surtout à voir à quel prix SIE afficherait ce produit, qui toujours selon Tom Henderson, devrait voir le jour après la PS5 au disque amovible et avant la PS5 Pro, qui ne devrait pas arriver avant fin 2024. Des écouteurs sans fil et un nouveau casque premium spéciaux pour la console next-gen dénommés Projects Nomad et Voyager sont pour mémoire aussi évoqués pour cette année.

