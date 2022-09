RUMEUR : PS5, une console avec un lecteur de disque amovible en préparation chez Sony

Tom Henderson, insider bien connu des joueurs, vient de lancer son site Insider Gaming, et il commence fort avec une grosse rumeur concernant Sony et sa PlayStation 5. D'après ses sources, le constructeur japonais préparerait une PS5 avec un lecteur de disque amovible, qui deviendrait le modèle unique sur le marché.

Concrètement, cette PlayStation 5 serait basée sur un nouveau châssis et serait vendue seule, sans lecteur de disque, ou en bundle avec ce lecteur amovible. L'idée serait de remplacer les PS5 et PS5 Digital Edition actuelles, avec différents châssis, afin de réduire les coûts de production (et pourquoi pas le prix de vente, qui a augmenté récemment). Le lecteur de disque, qui se brancherait en USB-C à la PlayStation 5, serait également proposé à l'achat seul, si jamais le joueur opte pour un modèle sans lecteur, mais change d'avis après quelques mois. Et surtout, si le lecteur tombe en panne, c'est uniquement lui qui partirait en réparation, pas la console entière. Au passage, cela permettrait à Sony de proposer une PS5 un peu plus fine et légère.

Pour rappel, Sony a déjà vendu plus de 21,7 millions de PlayStation 5 depuis son lancement, malgré des problèmes de stocks toujours bien présents. Selon Insider Gaming, cette nouvelle PS5 avec son lecteur de disque amovible arriverait en septembre 2023, autant dire que le constructeur nippon a tout le temps devant lui avant d'officialiser cette rumeur. Sinon, vous pouvez tenter d'obtenir la PS5 actuelle à 549,99 € sur Amazon.