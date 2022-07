PS5 : un point sur les ventes de consoles au 30 juin 2022, un trimestre un peu décevant pour SIE

Si nous sommes toujours dans le flou total du côté des ventes des Xbox Series X et S, celles de la PlayStation 5 sont régulièrement communiquées, et de facto scrutées de près. Nous savions que Sony Interactive Entertainment en était à 19,3 millions de consoles next-gen vendues au 31 mars 2022 et que le cap des 20 millions avait été dépassé depuis.

Le constructeur vient de dévoiler son bilan financier pour le premier trimestre de son année fiscale 2022, l'occasion de faire le point sur les résultats effectués entre le 1er avril et le 30 juin. 2,4 millions de PS5 ont été vendues sur cette période, 0,1 million de plus que sur le même trimestre en 2021, portant le total d'unités écoulées à 21,7 millions.

Si la PlayStation 5 est sur une bonne dynamique, ce n'est plus le cas de ses jeux. Là où 63,6 millions de copies avaient été vendues entre avril et juin 2021, ce sont seulement 47,1 millions d'exemplaires qui ont trouvé preneur sur ces 3 mois en 2022, la faute à un catalogue moins fort. Le nombre d'abonnés au PlayStation Plus est lui à 47,3 millions, 1 million de plus qu'au 30 juin 2021, mais 100 000 de moins qu'au 31 mars 2022. Ajoutez à cela des coûts de production first party en hausse, le chiffre d'affaires de la branche Game & Network Services qui a baissé de 11,7 % à 604,1 milliards de yens (environ 4,44 milliards d'euros) par rapport à l'année passée et les bénéfices qui sont passés de 30,5 % à 52,8 milliards de yens (environ 390 millions d'euros).

Ce n'est donc pas la meilleure période pour Sony Interactive Entertainment, qui a revu ses objectifs à la baisse pour l'année en cours, mais pas de crise en vue non plus. Espérons que les ventes de PlayStation 5 et de jeux des prochains mois arrivent à redresser la barre.