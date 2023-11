PS5 : un gros chiffre pour Marvel's Spider-Man 2 et un point sur les ventes de consoles et jeux au 30 septembre 2023

Après Nintendo, c'est notamment Sony qui vient de présenter ses résultats financiers trimestriels, nous donnant comme à chaque fois l'occasion de faire le point sur la branche PlayStation, qui n'est pour rappel plus dirigée par Jim Ryan, qui a démissionné et pris sa retraite. Et pour ne pas changer, ce sont les informations complémentaires partagées qui nous intéressent le plus dans tout ça. Ainsi, la PlayStation 5 s'est écoulée à 4,9 millions d'unités sur la période du 1er juillet au 30 septembre 2023. La progression par rapport à l'an dernier est significative avec une hausse de 1,6 million. Au total, ce sont désormais 46,6 millions de PS5 qui ont été écoulées dans le monde.

Concernant les jeux, toujours aucune distinction entre ceux de la PS4 et de la PS5, avec en tout 67,6 millions de copies écoulées sur le trimestre, soit une hausse de 5,1 millions par rapport à cette période l'année dernière. En revanche, seuls 4,7 millions de titres first-party (les productions des PlayStation Studios) ont été vendus, soit 1,9 million de moins que l'an passé. C'est en soi logique puisqu'ils ne se bousculent pas au portillon contrairement aux jeux des éditeurs tiers, exclusifs ou non. Le pourcentage de ventes numériques reste lui assez conséquent puisqu'il est de 67 %.

Quant au PlayStation Network, son nombre d'utilisateurs se maintient par rapport au précédent trimestre avec 107 millions qui ont été actifs sur cette durée. Et comme cet été, nous n'avons aucune indication au sujet du nombre d'abonnés au PlayStation Plus, alors qu'ils étaient donnés auparavant...

Le segment jeux vidéo de Sony a réalisé 233,4 milliards de yens (environ 1,44 milliard d'euros) en termes de chiffre d'affaires, soit une augmentation de 32 % par rapport à l'an passé, et ce grâce aux ventes de hardwares (PS5 principalement), à plus de ventes de jeux non first-party et DLC, ainsi qu'à des taux de change favorables. Les résultats opérationnels, ou bénéfices si vous préférez, sont donc en hausse de 6,7 milliards de yens (environ 41,4 millions d'euros), avec là encore une augmentation pour la même période s'élevant à 16 %. Les mêmes raisons sont évoquées, bien que cette fois la vente de hardwares cause des pertes. En conséquence, les prévisions de ventes ont été revues à la hausse de 5 %, mais sans réévaluation des bénéfices. En cause, l'impact du changement de dates de sorties d'une partie des jeux first-party en cours de développement. À coup sûr, l'extension La Forme Finale de Destiny 2 (Bungie) est incluse dans le lot...

Enfin, suite à son lancement record avec 2,5 millions de copies vendues en 24 heures, le Marvel's Spider-Man 2 d'Insomniac Games en est rendu à plus de 5 millions d'unités ayant trouvé preneur en date du 30 octobre 2023, soit en 11 jours. Cela reste toujours moins bien que les 5,1 millions pour God of War Ragnarök en à peine une semaine, mais personne ne va s'en plaindre pour autant.

