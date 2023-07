Marvel's Spider-Man 2 : une PS5, des façades et une DualSense symbiotiques aux couleurs du jeu dévoilées

Page 1 : Bande-annonce et détails pour la PS5, la DualSense et les façades Marvel's Spider-Man 2

Le panel dédié à Marvel's Spider-Man 2 lors de la San Diego Comic-Con 2023 ne s'est pas contenté de dévoiler une nouvelle bande-annonce pour son scénario mettant à l'honneur Venom. En effet, du hardware a aussi fait parler de lui. Vous vous souvenez de la PS4 Pro rouge sortie en parallèle de Marvel's Spider-Man avec la DualShock 4 qui allait avec ? Sony Interactive Entertainment va récidiver pour sa suite, cette fois avec une PS5 et une DualSense plus noires que rouges !

Les joueurs vont donc pouvoir se procurer un pack PS5 Marvel's Spider-Man 2 Limited Edition Bundle incluant une console dont l'une des faces arborera le logo d'araignée blanc sur fond rouge caractéristique de Peter, tandis que le reste sera couvert de noir avec un effet tentaculaire propre à Venom. L'autre côté sera tout simplement noir, avec là encore la présence de l'araignée blanche. La DualSense l'accompagnant proposera aussi ce dégradé original, avec le logo du héros sur le pavé tactile. Le pack inclura par ailleurs une copie numérique du jeu.

« Le design a été inspiré par le symbiote du jeu qui prend le contrôle de la console et du contrôleur, mais vous pouvez toujours voir une partie du rouge sous-jacent sous les vrilles. Cela représente les différentes façons dont les joueurs vivront la prise de contrôle du symbiote dans Marvel's Spider-Man 2. C'est une poussée constante pour la domination, qu'elle soit interne ou externe, et le résultat n'est pas certain. – Jacinda Chew, directrice artistique senior, Insomniac Games

Si vous avez déjà une PS5, des façades seront vendues séparément, aussi bien pour le modèle avec lecteur de disque que la Digital Edition. Il en ira de même pour la manette ! Les précommandes débuteront la semaine prochaine, le vendredi 28 juillet et la sortie se fera dès le 1er septembre ! Il faudra donc bien penser à mettre de côté le voucher du jeu et le rentrer pour son lancement le 20 octobre. Les bonus de précommande seront également offerts pour cet achat.

Et histoire de vous rassurer, oui, l'article du PlayStation Blog qui a rapporté l'annonce précise bien que la France est concernée, ainsi que le Royaume-Uni, les États-Unis, l'Allemagne, la Belgique, le Luxembourg, les Pays-Bas, l'Italie, l'Espagne, l'Autriche et le Portugal. Les articles seront disponibles via direct.playstation.com et chez certains revendeurs non précisés.

Des visuels de la PS5, de la DualSense et des façades sont à retrouver en page suivante. Vous pouvez précommander Marvel's Spider-Man 2 sur Amazon au prix de 69,99 €.