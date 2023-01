PS5 : SIE confirme l'augmentation des stocks et diffuse une publicité live-action avec Marvel's Spider-Man 2 pour débuter 2023

Jim Ryan avait confié au détour du Consumer Electronic Show 2023 qu'il allait désormais devenir plus facile de se procurer une PlayStation 5. Sony Interactive Entertainment confirme cette augmentation des stocks via un billet de son PlayStation Blog : vous devriez donc avoir plus d'occasions de vous procurer une console sur le site PlayStation Direct États-Unis, au Royaume-Uni, en France, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Belgique ou au Luxembourg, ou chez les revendeurs partenaires.



Le constructeur en profite pour lancer une nouvelle campagne promotionnelle : Live from PS5. Elle débute par une publicité en live-action dans laquelle un faux journal télévisé rapporte des nouvelles du monde PlayStation. Peter Parker et Miles Morales continuent ainsi d'aider New-York à l'approche de la sortie de Marvel's Spider-Man 2 cet automne, Aloy s'apprête à découvrir une contrée inédite dans l'extension Burning Shores d'Horizon: Forbidden West, Kratos et Atreus collaborent pour sauver le monde dans God of War: Ragnarök, les Eikons s'affrontent en attendant le lancement de Final Fantasy XVI, un homme a été changé en arbuste par deux personnages suspects que sont Ratchet & Clank... D'autres scènes rapides font aussi référence à Stray, Gran Turismo 7, The Returnal, The Callisto Protocol, Ghost of Tsushima ou The Last of Us: Part II.

Depuis la sortie de la PS5 il y a tout juste 2 ans, nous avons sorti des jeux incroyables tels que God of War Ragnarök, Ratchet & Clank: Rift Apart, Gran Turismo 7, Horizon Forbidden West et Returnal. Ceux-ci témoignent de la créativité sans limite de nos développeurs et des expériences extraordinaires qu’ils sont capables de créer sur notre plateforme. À tous nos fans : merci pour votre patience lorsque nous faisions face à une demande sans précédent pour la PS5 dans un contexte mondial compliqué. Vous devriez à présent pouvoir vous procurer des consoles PS5 plus facilement chez nos revendeurs. Si vous habitez aux États-Unis, au Royaume-Uni, en France, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Belgique ou au Luxembourg, n’hésitez pas à vous rendre sur direct.playstation.com pour acheter la console et ses accessoires directement sur notre site officiel. Ces produits sont également disponibles dans les boutiques participantes de vos pays. « Live from PS5 » met en avant les mondes immersifs des jeux vidéo Aujourd’hui, nous mettons notre communauté PS5 à l’honneur et nous invitons les joueurs à venir s’amuser en nombre grâce à notre nouveau spot publicitaire : « Live from PS5 ». Les meilleurs jeux nous donnent souvent l’impression d’être transportés dans des mondes fantastiques pleins d’aventure, d’action et d’événements inoubliables. Grâce aux graphismes 4K haute définition, aux retours haptiques, aux gâchettes adaptatives, à l’audio 3D et aux temps de chargement éclair de la PS5, les développeurs sont capables de créer des mondes plus immersifs que jamais. Ce nouveau spot offre un aperçu des expériences incroyables offertes par l’univers PS5 sous la forme d’une chaîne d’information en direct. Essayez de trouver toutes les références faites aux jeux vidéo. Gardez un œil sur nos réseaux sociaux et sur cette page Internet afin de ne rien manquer des festivités qui mettront vos jeux préférés en avant tout au long de la semaine. Vous y découvrirez même du contenu posté par des créateurs populaires sur les réseaux et des actus provenant de l’univers PS5. De nouveaux jeux et accessoires, ainsi que de nouvelles fonctionnalités de la plateforme débarquent en 2023 Le soutien accordé à la PS5 par la communauté nous touche profondément. C’est pourquoi nous souhaitons vous offrir la meilleure gamme de jeux PlayStation possible, toutes générations confondues. La semaine dernière, les joueurs ont pu découvrir le monde d’Athia avec la toute nouvelle exclusivité PS5 de Square Enix : Forspoken. 2023 devrait être une année inoubliable pour les joueurs PS5 avec la sortie tant attendue des jeux Assassin’s Creed Mirage, Final Fantasy XVI, Hogwarts Legacy, Marvel’s Spider-Man 2, Resident Evil 4: Remake, Street Fighter 6 et des extensions de Destiny 2: Lightfall et d’Horizon Forbidden West: Burning Shores. En plus de vous apporter de nouveaux jeux, nous nous efforçons aussi d’améliorer continuellement l’expérience PS5 en vous proposant de tout nouveaux accessoires, comme la manette sans fil DualSense Edge, disponible depuis peu. Le 22 février, nous fêterons le début de la nouvelle génération du jeu en VR avec l’arrivée de PlayStation VR2 et de plus de 30 jeux compatibles, tels qu’Horizon Call of the Mountain, Gran Turismo 7 et Resident Evil Village*, qui sortiront aux alentours de cette même date. Un grand merci à notre communauté pour sa passion et son soutien. 2023 et les années à venir s’annoncent super excitantes !

La PS5 va-t-elle enfin réussir à trouver sa place dans les foyers qui la désirent ? Réponse dans les prochains mois !

