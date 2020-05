PS5 : un mois de sortie lâché par une offre d'emploi de SIE, et si c'était le bon ?

Avant de connaître le prix et la date de sortie de la PS5, la question est surtout de savoir quand la console aura droit à un évènement dédié, ne serait-ce que pour présenter ses jeux et son apparence. Les rumeurs pointent actuellement vers une conférence en ligne ou une autre sauterie du genre au début du mois de juin.

Il se pourrait cependant que Sony Interactive Entertainment ait lâché une information clé dans une offre d'emploi publiée Rikunabi Next au Japon. La firme cherche à recruter un acheteur qui s'occuperait entre autres des commandes liées aux composants de « la PlayStation 5 dont la sortie est prévue en octobre 2020 ». Vous le savez aussi bien que nous, la PS5 est officiellement annoncée pour la fin d'année, mais pas encore pour octobre. Et s'il s'agissait bel et bien du mois de lancement de la machine ?

Si les PS3 et les PS4 avaient été lancés en novembre, une disponibilité un mois plus tôt par rapport aux fêtes de fin d'année resterait tout de même dans la logique de PlayStation, et lui permettrait éventuellement de prendre de l'avance sur la Xbox Series X. Bien évidemment, il pourrait aussi bien s'agir d'une erreur humaine : le recruteur s'est peut-être emmêlé les pinceaux, ou même pourrait avoir une information erronée suite à la crise sanitaire. Mais il reste tout de même étonnant qu'une telle donnée se retrouve évoquée publiquement, quand la conservation du secret autour de la date de sortie doit être au cœur de toutes les préoccupations chez SIE.

Il est intéressant de noter que DIRT 5, lors de son annonce sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox One, PC et Stadia, a été confirmé pour octobre. Codemasters n'a pas donné de jour précis, ni mentionné quelles versions verraient le jour en premier. Et si c'était justement car il attendait la next-gen pour sortir sur toutes les plateformes ou presque ? Et si le mois d'octobre 2020 était donc bien celui de sortie des PS5 et Xbox Series X. Comme toujours, affaire à suivre !

Lire aussi : ANALYSE sur la PS5 : comment expliquer le mutisme de Sony ?