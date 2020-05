PS5 : la présentation pas avant « début ou mi-juin » selon Jason Schreier

Sony Interactive Entertainment ne veut décidément rien nous lâcher sur sa PlayStation 5, alors il faut comme toujours se tourner vers les bruits de couloir pour avoir du grain à moudre. Pour ne pas changer, c'est encore du côté de Jason Schreier, ancien rédacteur en chef de Kotaku toujours très au fait des offs du milieu, que cela se passe.

Il avait dit il y a quelques jours qu'il n'attendait pas de présentation de la console et des jeux avant quelques semaines. Il a précisé un peu sa pensée au micro de KOFI lors du dernier numéro du podcast Press Start, en déclarant qu'actuellement, selon ses sources, le calendrier prévoierait un évènement autour de la PS5 au début ou à la mi-juin 2020.



Sony PlayStation 4 Slim 500 Go, Avec 1 manette sans fil DUALSHOCK 4 V2, Châssis F, Noir (Jet Black) 349,9€ sur Amazon* * Prix initial de vente : 349,9€. Nous sommes dans une atmosphère en ce moment avec le COVID où rien n'est définitif jusqu'à deux jours auparavant, et je pense que Sony et Microsoft ont constamment changé leurs plans. Mais pour le moment, pour autant que je sache, Sony est toujours sur la bonne voie pour faire au moins une chose début juin ou mi-juin, disons. [...] Prenez tout cela avec une mise en garde géante parce que nous sommes au milieu d'une pandémie mondiale sans précédent et que tout peut arriver.

Cela rejoindrait potentiellement les dires de Jeffrey Grubb de VentureBeat, qui lui voyait carrément un évènement le 4 juin 2020. Tout porte à croire que, pour le moment, Sony Interactive Entertainment prépare quelque chose aux horizons du feu-E3 2020, et que nous n'aurions rien de majeur à nous mettre sous la dent d'ici là. Mais comme le dit Jason Schreier, en période COVID-19, les constructeurs sont plus imprévisibles que jamais, alors tout est possible.