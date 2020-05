PS5 : la présentation de la console et des jeux pas avant « quelques semaines » selon Jason Schreier

Sony est à la ramasse sur PS5. Si vous voulez mon avis, ils se sont un peu reposés sur leur lauriers à cause de leur suprématie alors que crosoft a investi massivement pour sa branche jeu-vidéo et ne va pas répéter les erreurs qu'ils ont pu faire par le passé. Là j'ai l'impression que Sony flippe un peu quand ils voient ce que Microsoft a à proposer et n'a pas peur de se montrer alors que eux restent bien cachés pour l'instant...Je précise ce n'est pas un troll, ni un bête post guerre des consoles. C'est vraiment l'analyse que je fais et peut-être que je me trompe (j'espère). Si ça tombe Sony cache bien son jeu et va tout dégommer en un coupEn tous cas les prochaines semaines seront prometteuses.