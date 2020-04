PS5 : la manette officielle DualSense révélée en images, c'est un OVNI !

La manette DualShock, c'est l'identité même de la PlayStation, elle dont le design n'a finalement pas évolué tant que ça avec le temps. Après la DualShock 4, nous imaginions déjà une DualShock 5 pour la PS5, alors que des brevets et des indices laissaient présager une évolution mineure. Finalement, la manette de la PlayStation 5 sera une vraie révolution, désormais connue sous le nom de DualSense : le Shock des vibrations laisse sa place au Sense des sensations.

PlayStation vient de lâcher cette petite bombe sans prévenir, images à l'appui. Fini le noir mat ou laqué, simplement rappelé sur les joysticks et les gâchettes, place ici à un revêtement blanc totalement déroutant et futuriste. Un indice quant au design de la console en elle même ? La manette sans fil conservera les grandes idées de la DualShock 4, avec notamment un pavé tactile central qui est désormais entouré de lumière et non plus surplombé par une barre lumineuse, en y ajoutant comme prévu des gâchettes L2/R2 réactives, capables de simuler une tension comme celle de la corde d'un arc, et un dispositif haptique. Des retours se feront en effet ressentir au contact de la manette pour simuler des sensations de toucher.

Hideaki Nishin, vice-président sénior de la division Platform Planning & Management, évoque un vrai challenge pour designer l'accessoire, de la technologie à embarquer dans les gâchettes sans les faire gagner en volume, à l'envie de donner l'impression que la manette soit plus petite une fois en cours d'utilisation que ce qu'elle est vraiment. Le grip a aussi été légèrement modifié et les angles retravaillés pour une meilleure prise en main. L'accent a globalement été mis sur la légèreté de la DualSense, mais aussi sur sa batterie, même si aucune autonomie n'est encore mentionnée.

Tout aussi intéressant : adieu la touche Share, place au bouton Create, qui regroupe des fonctionnalités de partage qui seront détaillées plus tard. La DualSense embarque enfin un microphone intégré pour communiquer avec ses amis directement depuis sa manette, mais les appareils dédiés seront bien évidemment toujours compatibles.

« En tout, nous sommes passés par plusieurs concepts et des centaines de maquettes au cours des dernières années avant de nous décider sur cette conception finale. DualSense a été testé par un large éventail de joueurs avec une variété de tailles de mains, afin que nous puissions atteindre le niveau de confort que nous voulions, avec une grande ergonomie. Notre objectif avec DualSense est de donner aux joueurs le sentiment d'être transportés dans le monde du jeu dès qu'ils ouvrent la boîte. Nous voulons que les joueurs se sentent comme la manette est une extension d'eux-mêmes lorsqu'ils jouent - à tel point qu'ils oublient qu'elle l est même entre leurs mains ! » déclare Hideaki Nishin, vice-président sénior de la division Platform Planning & Management. « DualSense marque un changement radical par rapport à nos offres de manettes précédentes et capture à quel point nous sommes convaincus de faire un saut générationnel avec PS5. La nouvelle manette, ainsi que les nombreuses fonctionnalités innovantes de la PS5 seront transformatrices pour les jeux - poursuivant notre mission sur PlayStation pour repousser les limites du jeu, maintenant et à l'avenir. À la communauté PlayStation, je tiens vraiment à vous remercier d'avoir partagé ce voyage passionnant avec nous alors que nous nous dirigeons vers le lancement de la PS5 à la fin d'année 2020. Nous sommes impatients de partager plus d'informations sur la PS5, y compris la conception de la console, dans les mois à venir » déclare Jim Ryan, président et directeur de Sony Interactive Entertainment.

La surprise est immense et risque de faire autant de fans que de déçus ! Alors, que pensez-vous de cette inattendue manette DualSense de la PS5 ?