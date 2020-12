MISE À JOUR PS5 : le firmware 20.02-02.30 est disponible, avec un premier patch pour la manette DualSense !

Alors que la PlayStation 5 est sortie il y a moins d'un mois de cela, Sony Interactive Entertainment continue de mettre régulièrement à jour sa console pour corriger les quelques problèmes soulevés par la communauté. C'est encore le cas cette semaine avec l'arrivée de la version 20.02-02.30 du logiciel système.

Elle pèse comme d'habitude 868 Mo, et le changelog est aussi sommaire que pour les deux précédents patchs :

Cette mise à jour du logiciel système améliore les performances de la console.

En revanche, il y a une petite subtilité par rapport aux mises à jour antérieures. Cette fois, un message nous demande de brancher la DualSense pour valider l'installation et l'application du nouveau firmware. Nous savions que SIE avait prévu de rendre le logiciel système de la manette de la PS5 modifiable, comme c'est déjà le cas pour les manettes sans fil Xbox, et se sert déjà de cette possibilité technique pour passer l'accessoire de sa version 0204 à sa version 0210. Bien évidemment, cela ne nous dit pas non plus ce qu'a vraiment changé ce firmware 20.02-02.30...



La DualSense est actuellement proposée à 69,95 € sur Amazon.fr.

Lire aussi : TEST de la PS5 : le futur démarre en douceur