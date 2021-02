MISE À JOUR PS5 : le firmware 20.02-02.50.00 disponible, au moins un gros problème corrigé

Ah ça c'est super ! C'était LE gros point noir selon moi et que j'avais jusqu'à aujourd'hui (si ça fonctionne vraiment cette fois-ci). Spiderman Miles morales, Watch dogs Legion, Assassin's creed Valhalla réinstallaient tout le temps la version PS4 (ça varie d'un utilisateur à un autre) malgré le choix de la version PS5, de la suppression et tout autre tentatives, etc... bref, j'avais finit par les laisser installés, un peu dommage puisque le DD n'est pas très gros.. donc c'est super que Sony ait réagit assez vite sur ce point.