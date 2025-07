Elden Ring : les fans vont s'arracher ce produit centré sur Shadow of the Erdtree, les précommandes sont lancées

Même trois ans après sa sortie, Elden Ring continue de passionner les joueurs. FromSoftware et Bandai Namco ont tenté le pari d'un spin-off multijoueur coopératif très différent en début d'année, mais le jeu solo réalisé par Hidetaka Miyazaki n'a pas encore fini de s'exhiber. Un nouveau produit dérivé officiel arrivera prochainement en France.

Quand sortira L'art de Elden Ring – Shadow of the Erdtree ?





L'éditeur Mana Books annonce que l'artbook officiel L'art de Elden Ring – Shadow of the Erdtree sortira le 16 octobre 2025 en France. Ce troisième volume (le jeu de base avait eu droit à deux tomes) se concentrera exclusivement sur l'extension d'Elden Ring, sortie en juin 2024 et nous emmenant au Royaume des ombres pour suivre les traces de Miquella le Clément et y affronter Messmer l’Empaleur. Une grosse extension qui rajoute une vaste zone, des PNJ, des donjons, des ennemis et des armes inédits, tout cela sera à l'honneur dans L'art de Elden Ring – Shadow of the Erdtree.

Où précommander L'art de Elden Ring – Shadow of the Erdtree ?





L'artbook officiel L'art de Elden Ring – Shadow of the Erdtree sera disponible à partir du 16 octobre 2025, vous pouvez déjà le précommander à 39,90 € sur Amazon, Fnac et Leclerc.

